Sfratto violento a Bologna col muro buttato giù dalla polizia, Regione Emilia Romagna si difende dalle accuse

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Bologna, nella mattinata di giovedì 23 ottobre, due squadre di forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione al civico 41 di via Michelino, dando il via a uno sgombero violento. Lo sfratto ha riguardato due famiglie con bambini che dimoravano in due appartamenti al primo piano dell’edificio. Dopo che via social hanno iniziato a circolare le immagini dell’operazione, l’azione degli agenti intervenuti è diventata un caso.

Violento sfratto di due famiglie a Bologna

Il violento sgombero è cominciato intorno alle 7 del 23 ottobre. Al civico 41 di via Michelino si sono presentati l’ufficiale giudiziario e due squadre di forze dell’ordine, carabinieri e polizia, in tenuta antisommossa. Dopodiché, come riferisce Il Corriere della Sera, è iniziato lo sfratto.

Prima dell’irruzione, c’è stato un vano tentativo di dialogo con le famiglie interessate. Gli agenti sono poi passati alle maniere forti, sfondando le porte d’ingresso degli appartamenti e addirittura una parte di muro.

ANSA Agenti in tenuta antisommossa

Successivamente sono entrati nelle abitazioni. All’interno c’erano gli inquilini, compresi i bambini. Sul posto presenti anche gli attivisti di Plat, la sigla che raccoglie alcune realtà come Crash e Cobas.

Plat: “Famiglie prelevate con forza”

“Gli agenti – ha raccontato l’operatore sindacale di Plat, Fabio Scaramella – hanno prelevato con forza le famiglie e fuori dalla palazzina c’è stato un momento di confusione dove la polizia ha colpito duro con i manganelli, respingendo queste persone con la forza e gli scudi”.

Plat ha filmato lo sgombero, pubblicando le immagini sui social. Nei video si vede un uomo ferito al capo e i bimbi presenti spaventati. Le due famiglie sfrattate sono così composte: una è formata da una mamma e da tre figli, di cui una con handicap; l’altra dai due genitori e da due figli.

Sempre come riferito dal Corriere della Sera, le due famiglie hanno sempre saldato l’affitto. Perché quindi c’è stato lo sfratto? Perché “il contratto di locazione è scaduto mesi fa – ha spiegato Scaramella – e la proprietà, l’impresa di costruzioni Hoxha, ha deciso di non rinnovarlo per realizzare appartamenti destinati agli affitti brevi che fruttano 700 euro a notte”.

Si tratta di un “profitto ingiusto fatto alle spalle di persone che non possono permettersi cifre del genere”, ha aggiunto l’operatore sindacale di Plat.

Ai due nuclei familiari sono state offerte delle camere d’hotel “piccole, non idonee alle loro esigenze e a più di 30 chilometri di distanza da Bologna”, ha riferito sempre Scaramella, affermando che si tratta di soluzioni inadeguate e rimarcando che i genitori lavorano in città mentre i bimbi frequentano le scuole del quartiere San Donato.

E ancora, dal Plat hanno raccontato che la bambina con problemi logopedici deve sostenere due visite mediche alla settimana e che quindi non può abitare così lontano. “Trasferendosi fuori città ai minori verrebbe inoltre compromesso il loro diritto allo studio”, viene sostenuto sempre da Plat.

L’appello a trovare “soluzioni coraggiose”

“L’esecuzione di sfratto – ha aggiunto la responsabile dello sportello legale di Plat, Maria Elena Scavariello– può essere eseguita solo quando alla famiglia viene offerta una soluzione abitativa alternativa dignitosa, se no si deve temporeggiare. La proprietà privata esiste ma dentro la Costituzione è prevista anche la sua funzione pubblica e sociale”.

Scavariello ha dichiarato che quel che è accaduto “è drammatico e non si può più parlare di emergenza abitativa ma di crisi strutturale dell’abitare in città”.

La donna ha sostenuto che c’è necessità di adottare “soluzioni coraggiose” che guardino alla riqualifica degli edifici pubblici abbandonati. Come esempio ha citato il caso dell’ex caserma Sani. “Dalla politica pretendiamo risposte concrete diverse da scudi e manganelli”, ha concluso Scavariello.

L’assessore regionale Giovanni Paglia attacca Giorgia Meloni

“Le immagini dello sfratto di oggi in via Michelino colpiscono e non possono appartenere alla storia della nostra Regione: sono il segno di un confine superato ormai da troppo tempo fra il diritto all’abitare sancito dalla Costituzione e la logica della speculazione ad ogni costo”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle politiche abitative Giovanni Paglia.

“Sentiamo parlare di Piano casa dalla presidente del Consiglio (Giorgia Meloni, ndr), ma ad oggi non se ne vede alcuna traccia, neppure come astratta ipotesi di ragionamento”, ha aggiunto Paglia.