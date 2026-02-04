Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto lungo l’autostrada A7. Un uomo è stato fermato dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena mentre viaggiava ad alta velocità in direzione Milano. Durante la perquisizione, sono stati scoperti 230 involucri di sostanza stupefacente nascosti in un borsone. L’arresto è stato eseguito per traffico di stupefacenti, con il sequestro dell’intero carico.

Il controllo sulla A7 e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella serata di sabato, quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena hanno notato un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta lungo la tratta autostradale A7, in direzione Milano. Il comportamento sospetto del conducente e un intenso odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo hanno spinto i poliziotti a effettuare un controllo più accurato del veicolo.

Il rinvenimento dell’hashish

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’auto circa 19 kg di hashish, suddivisi in 230 involucri e nascosti in un borsone. Il quantitativo e le modalità di occultamento hanno fatto subito ipotizzare un caso di traffico di stupefacenti su larga scala.

L’arresto e il sequestro

Alla luce di quanto emerso, il conducente è stato tratto in arresto per i reati previsti dalla normativa vigente in materia di stupefacenti. L’intero carico di hashish è stato sottoposto a sequestro dagli agenti della Polizia Stradale.

Le procedure successive e la destinazione dell’indagato

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Genova “Marassi”, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive valutazioni. La Polizia ha sottolineato che, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza per l’indagato fino a sentenza definitiva.

