Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un motociclista è stato identificato e sanzionato per aver sfrecciato sulla Statale 18 a velocità estreme, documentando le proprie corse sui social. Gli accertamenti dei Carabinieri sono partiti dopo un passaggio pericoloso nel territorio di Scilla, dove la pattuglia ha evitato manovre che avrebbero potuto compromettere la sicurezza stradale.

Le indagini dopo il passaggio a Chianalea

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i fatti risalgono al 25 ottobre. Durante un servizio di controllo del territorio e sicurezza stradale, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Villa San Giovanni hanno notato una moto transitare a velocità molto elevata sulla SS 18 “Tirrena Inferiore”, all’altezza della frazione di Chianalea.

Considerata la rapidità del passaggio e il rischio per l’incolumità pubblica, i Carabinieri hanno rinunciato a intervenire con manovre immediate. Hanno invece avviato verifiche per risalire alla targa e all’intestatario del veicolo. Gli accertamenti hanno permesso di identificare in breve tempo il conducente.

I video pubblicati online

La consultazione dei profili social dell’uomo ha rivelato altri episodi. Nei filmati pubblicati online, il motociclista percorreva lo stesso tratto della Statale a oltre 200 km/h, dove il limite è di 50 km/h. Una condotta pericolosa che, riferiscono i militari, ha esposto a rischi il conducente e gli automobilisti e pedoni che transitano abitualmente lungo quel tratto di litorale.

Al termine delle verifiche, al ragazzo sono state contestate le violazioni previste dal Codice della Strada, con le relative sanzioni pecuniarie e accessorie. L’attività rientra nei servizi di prevenzione e contrasto alla guida rischiosa disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, a tutela della circolazione e della collettività.

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