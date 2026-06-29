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Fuga pericolosa e ricettazione sono le accuse che hanno portato all’arresto di un pregiudicato di Catania, bloccato dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento tra via Dusmet e piazza Borsellino. L’uomo, 46 anni, è stato fermato mentre tentava di sfuggire ai controlli a bordo di una moto rubata, mettendo a rischio la sicurezza di numerosi passanti. L’intervento degli agenti ha permesso di evitare gravi conseguenze e di restituire il mezzo al legittimo proprietario.

L’inseguimento e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in una delle zone più trafficate di Catania, tra via Dusmet e piazza Borsellino, aree note per la presenza di fermate di autobus e parcheggi molto frequentati.

La vicenda ha avuto inizio quando gli agenti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato un uomo sfrecciare tra le auto a velocità sostenuta. Insospettiti dal comportamento pericoloso, i poliziotti hanno intimato l’alt, ma il 46enne ha reagito accelerando bruscamente, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un breve inseguimento che si è concluso in piazza Borsellino, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo con manovre di sicurezza, scongiurando rischi concreti per i numerosi pedoni presenti nella zona.

Il controllo e la scoperta degli arnesi da scasso

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nel borsello dell’uomo alcuni strumenti comunemente utilizzati per scassinare le vetture. Per questo motivo, il pregiudicato è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Gli agenti hanno inoltre notato che il cilindretto di accensione della moto presentava segni di manomissione. Gli accertamenti effettuati sul posto hanno confermato che il mezzo era stato oggetto di furto nei giorni precedenti. Di conseguenza, il 46enne è stato denunciato anche per ricettazione. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, la moto è stata restituita al legittimo proprietario, che ne aveva denunciato il furto.

Il nuovo reato di fuga pericolosa

Per la condotta tenuta durante la fuga, l’uomo è stato arrestato per il nuovo reato di fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui, introdotto dal “Decreto Sicurezza” entrato in vigore il 25 febbraio.

Informato il Pubblico Ministero di turno, il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima. Successivamente, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio e l’obbligo di dimora nella provincia di Catania.

IPA