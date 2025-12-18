Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati e denunciati due cittadini italiani residenti nella provincia di Napoli per truffa ai danni di un’anziana della provincia di Parma. I due sono stati trovati in possesso di gioielli e denaro sottratti con l’inganno, grazie all’intervento della Polizia Stradale di Bologna durante un controllo sulla A1.

Controllo stradale e scoperta della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì, durante le consuete attività di vigilanza della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna. Gli agenti, impegnati nei controlli lungo le autostrade e le tangenziali del nodo bolognese, hanno notato un’autovettura che procedeva a forte velocità sulla A1 in direzione Firenze, nei pressi del km 189+000. Dopo aver sorpassato la pattuglia e aver effettuato ulteriori manovre pericolose, il veicolo è stato fermato per accertamenti.

Perquisizione e rinvenimento della refurtiva

Il conducente e il passeggero, rispettivamente di 45 anni e 50 anni, entrambi residenti nella provincia di Napoli, sono stati accompagnati presso la Sottosezione Polizia Stradale di Bologna per ulteriori verifiche. La perquisizione dell’auto ha portato al rinvenimento di 16 monili d’oro, tra cui orecchini, collane e orologi, oltre a 600 euro in contanti. I due uomini non sono stati in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza degli oggetti e del denaro.

Collegamento con la truffa a Parma

Grazie all’intuito degli agenti e alle verifiche effettuate tramite le banche dati, è stato possibile collegare il materiale rinvenuto a una truffa avvenuta poche ore prima nella provincia di Parma. La vittima, un’anziana signora, aveva denunciato di aver ricevuto in mattinata alcune telefonate da un uomo che si era spacciato per appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’interlocutore le aveva riferito che il marito era stato vittima di una rapina in una gioielleria e che, dopo l’arresto dei presunti rapinatori, un giudice avrebbe disposto il controllo dei beni presenti in casa.

Il raggiro e la denuncia della vittima

Il sedicente Carabiniere aveva concluso la telefonata informando la donna che un “collega” sarebbe passato a breve per effettuare il controllo. Fidandosi, la signora ha consegnato tutto il denaro e i preziosi che aveva in casa. Solo successivamente, rendendosi conto di essere stata vittima di un raggiro, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Grazie alla tempestività della segnalazione, la Polizia è riuscita a intercettare i due sospetti e a recuperare la refurtiva.

Restituzione dei beni e stato delle indagini

Al termine delle procedure di rito, la refurtiva sarà restituita all’anziana vittima. Le accuse nei confronti dei due uomini sono, al momento, ipotesi accusatorie e il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, come precisato dalle autorità competenti.

