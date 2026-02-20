Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato deferito per distruzione di beni culturali e oltraggio a pubblico ufficiale alla fine dell’intervento delle forze dell’ordine a Bassano del Grappa. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 15 febbraio 2025, quando le croci commemorative dedicate ai 31 partigiani impiccati nel 1944 sono state danneggiate in viale dei Martiri. L’autore, un 56enne residente a Milano, è stato individuato e denunciato grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale, con il supporto di una testimone e delle immagini di videosorveglianza.

Oltraggio alla memoria dei partigiani a Bassano del Grappa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 13:45 del 15 febbraio 2025, quando una segnalazione è giunta al numero d’emergenza 113.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, Settore U.C.T., sono intervenuti prontamente in viale dei Martiri, dove sono state trovate danneggiate le croci commemorative poste sugli alberi in memoria dei 31 partigiani vittime dell’impiccagione nel 1944.

La ricostruzione dei fatti

L’intervento tempestivo della Sala Operativa ha permesso di coinvolgere anche la Polizia Locale, avviando una collaborazione che si è rivelata decisiva. Grazie alle indicazioni raccolte da una testimone oculare presente sul posto, gli agenti sono riusciti a rintracciare in breve tempo il presunto responsabile.

L’uomo, un cittadino originario di Bassano del Grappa ma residente a Milano, è stato trovato in evidente stato di alterazione alcolica e accompagnato presso gli uffici del Commissariato per l’identificazione e gli accertamenti di rito.

L’indagine e le prove raccolte

Le attività di polizia giudiziaria sono state condotte in stretta sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Locale, con il supporto tecnico della Polizia Scientifica. L’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale e le testimonianze raccolte hanno permesso di ricostruire l’accaduto: l’uomo avrebbe rimosso con violenza una delle croci commemorative e danneggiato il supporto di un secondo cimelio.

Dagli accertamenti è emerso che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti e condanne legate a reati contro il patrimonio e contro la persona. In questa occasione è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per le violazioni degli articoli 518-duodecies (distruzione, deterioramento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici), 337 (violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale) e 341-bis (oltraggio a Pubblico Ufficiale) del Codice Penale. Inoltre, gli è stata contestata la sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che, in base al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta a indagini sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna o provvedimenti analoghi.

L’episodio ha scosso la comunità di Bassano del Grappa, dove le croci commemorative rappresentano un simbolo di memoria storica per i 31 partigiani impiccati durante la Seconda Guerra Mondiale. Il danneggiamento di questi cimeli ha suscitato sdegno e richieste di rispetto per la memoria collettiva.

