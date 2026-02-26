Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due centri massaggi sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Desenzano del Garda, nell’ambito di un’indagine che vede coinvolta una donna di nazionalità cinese già indagata per sfruttamento della prostituzione e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a seguito di accertamenti che hanno evidenziato la persistenza delle condotte illecite.

Le indagini e i sequestri precedenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio contesto investigativo che aveva già portato, nei mesi scorsi, al sequestro di 3 centri massaggi in città e al rinvenimento di 11.000 €. In quella circostanza erano state individuate 5 lavoratrici in nero, tutte di nazionalità cinese, di cui 4 irregolari sul territorio nazionale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, queste donne sarebbero state sfruttate a fini di prostituzione da una connazionale, la stessa persona oggi destinataria del nuovo provvedimento di sequestro.

La prosecuzione delle attività investigative

Le attività di controllo e monitoraggio del territorio hanno permesso di verificare che, dopo il dissequestro e la restituzione al legittimo proprietario di uno dei tre centri già sottoposti a vincolo reale, il locale era stato successivamente affittato a un nuovo conduttore, anch’egli di nazionalità cinese. Quest’ultimo aveva avviato nuovamente l’attività di centro massaggi. Tuttavia, ulteriori approfondimenti investigativi hanno fatto emergere che, anche in questa nuova gestione, sarebbero state favorite e praticate attività di prostituzione. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che la gestione effettiva del centro sarebbe rimasta riconducibile alla stessa donna già coinvolta nelle precedenti indagini, la quale si sarebbe avvalsa di un connazionale come prestanome per eludere i controlli.

Nuovi sviluppi: individuato un ulteriore centro massaggi

Nel corso delle indagini, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno individuato anche un altro centro massaggi, situato in una zona poco trafficata della città, che sarebbe stato anch’esso destinato ad attività di meretricio. Gli elementi raccolti hanno rafforzato il quadro indiziario a carico della donna, già destinataria di un analogo provvedimento nel mese di agosto 2025.

Il sequestro dei locali e le perquisizioni

Sulla base delle risultanze investigative, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro e la perquisizione dei due locali. L’operazione è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda lo scorso 25 febbraio. L’intervento ha rappresentato un ulteriore passo nella lotta contro il sfruttamento della prostituzione e le attività illecite connesse alla gestione dei centri massaggi.

