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Quattro uomini indagati e sei immobili sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nel centro storico di Palermo, dove sarebbe stato scoperto un giro organizzato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita nei confronti di soggetti già noti alle forze dell’ordine, accusati di aver gestito un redditizio sistema di case di appuntamento. L’operazione è stata resa possibile grazie a un’articolata attività investigativa svolta tra settembre 2024 e febbraio 2025.

L’operazione a Palermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dalla Compagnia Palermo Piazza Verdi, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia.

L’azione ha visto l’esecuzione di misure cautelari personali e reali nei confronti di quattro uomini: tre palermitani di 30, 34 e 58 anni e un cittadino colombiano di 39 anni. I primi due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, il terzo alla custodia cautelare in carcere, mentre il colombiano è stato denunciato a piede libero per il medesimo reato.

L’organizzazione e il modus operandi

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, ha permesso di ricostruire una struttura associativa ben definita, dedita al sfruttamento della prostituzione.

Il gruppo avrebbe avuto la piena disponibilità di diversi immobili nel centro storico, utilizzati esclusivamente come case di appuntamento. All’interno di queste abitazioni, le donne erano costrette a pagare posti letto e affitti a prezzi maggiorati rispetto al mercato, con l’obiettivo di trattenere la parte più consistente dei loro guadagni, riscossi sempre in contanti dagli indagati.

I ruoli all’interno del gruppo

Secondo quanto emerso dalle indagini, la figura di vertice dell’organizzazione sarebbe stata ricoperta dal 58enne, considerato il promotore e la mente strategica del sodalizio. Sarebbe stato lui a pianificare la logistica degli alloggi, gestire le prenotazioni, tenere la contabilità dei profitti e impartire le direttive operative agli altri membri.

Il 30enne avrebbe agito come stretto collaboratore, mettendo a disposizione gli appartamenti e una carta prepagata su cui venivano canalizzati i proventi illeciti. Il 34enne, definito il “factotum” del gruppo, si sarebbe occupato della riscossione del denaro e del controllo diretto sulle donne, utilizzando anche toni intimidatori per garantire la disciplina interna e il pagamento delle quote. Il 39enne colombiano avrebbe invece gestito la logistica degli spostamenti delle donne tra i vari appartamenti, il reclutamento di nuove ragazze e la raccolta dei fondi necessari per la pubblicazione degli annunci pubblicitari online.

Sequestri e riscontri investigativi

Durante le attività di polizia giudiziaria, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo di sei immobili riconducibili agli indagati e al rinvenimento di una somma in contanti superiore a 120 mila euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Le indagini, condotte anche tramite attività tecniche e pedinamenti, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei soggetti coinvolti, portando all’emissione delle misure cautelari da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori contestazioni e sviluppi

Nell’ambito dello stesso contesto investigativo, il 34enne è stato anche denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, il 58enne e il 30enne, insieme a un 57enne e a due donne di 31 e 58 anni loro familiari, sono stati deferiti per riciclaggio. Queste ulteriori contestazioni confermano la complessità e la ramificazione delle attività illecite gestite dal gruppo.

Il contesto territoriale e sociale

L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e riciclaggio che interessano il centro storico di Palermo.

Il sequestro degli immobili e delle somme di denaro rappresenta un duro colpo alle attività illecite che, secondo gli inquirenti, avrebbero generato profitti significativi a danno delle vittime coinvolte.

IPA