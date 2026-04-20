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È di quattro arresti domiciliari e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Milano contro un’organizzazione attiva nella movida cittadina, accusata di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha permesso di ricostruire il sistema illecito messo in piedi dal gruppo per trarre profitti attraverso eventi esclusivi.

Le indagini e il modus operandi del sodalizio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata eseguita il 20 aprile dal Comando Provinciale di Milano, su delega della Procura della Repubblica. Le indagini, sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno portato all’emissione di quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di membri di un sodalizio criminale specializzato nell’organizzazione di eventi legati alla movida.

Gli investigatori hanno raccolto un consistente numero di elementi di prova che hanno permesso di delineare il modus operandi degli indagati. Il gruppo, composto da organizzatori, escort e addetti alle pubbliche relazioni, avrebbe agito in concorso per reclutare donne, tra cui professioniste del settore, da coinvolgere negli eventi. Le donne erano disponibili a prestazioni di natura sessuale, per le quali venivano remunerate da una clientela facoltosa disposta a spendere cifre elevate.

Il sequestro e la ricostruzione dei patrimoni illeciti

Contestualmente alle misure cautelari personali, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il valore complessivo del sequestro supera 1,2 milioni di euro, cifra che secondo gli inquirenti rappresenta il frutto delle attività illecite del sodalizio.

L’attività investigativa si è concentrata anche sulla ricostruzione dei patrimoni accumulati in modo illecito. Gli accertamenti hanno evidenziato come le fonti di reddito degli indagati fossero del tutto sproporzionate rispetto a quelle dichiarate ufficialmente, risultando riconducibili esclusivamente al business legato all’organizzazione di eventi e alle attività di sfruttamento della prostituzione. L’operazione della Guardia di Finanza mette in luce i rischi connessi alla movida e agli eventi esclusivi organizzati in città come Milano.

IPA