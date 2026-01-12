Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 21enne è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi a Como. Il giovane, residente a Lurate Caccivio, è stato fermato dopo un inseguimento iniziato durante un posto di controllo e conclusosi a Montano Lucino. Gli agenti hanno sequestrato un tirapugni in metallo trovato nell’auto.

21enne denunciato a Como

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 11 gennaio, quando una Volante ha effettuato un posto di controllo in via Colombo a Como.

Intorno alle 14 gli agenti hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito. Il conducente, invece di fermarsi, ha scelto di darsi alla fuga. Da quel momento è iniziato un inseguimento che ha visto il giovane adottare una condotta di guida estremamente pericolosa, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada e urtando anche due auto durante la corsa.

Il fermo a Montano Lucino

Dopo alcuni chilometri la fuga si è conclusa nel comune di Montano Lucino, dove la Polizia è riuscita a bloccare il veicolo. Il conducente è stato identificato come un 21enne italiano residente a Lurate Caccivio.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane era in possesso del solo foglio rosa rilasciato dalla Motorizzazione Civile, e quindi non abilitato alla guida senza istruttore.

Il controllo e il sequestro dell’arma

Vista la fuga e l’atteggiamento di insofferenza mostrato durante il controllo gli agenti hanno deciso di procedere a un’ispezione accurata dell’auto. All’interno del veicolo è stato rinvenuto un tirapugni in metallo, considerato arma impropria, che è stato immediatamente sequestrato.

I precedenti e la denuncia

Portato in Questura, il giovane è risultato avere precedenti di polizia per violenza privata e tentata rapina. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Sono in corso ulteriori valutazioni sulle numerose infrazioni commesse durante la fuga.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti stanno ora valutando tutti gli aspetti relativi alle infrazioni e alle condotte pericolose tenute dal giovane durante l’inseguimento.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione per la pericolosità della fuga e per la presenza di un’arma impropria a bordo del veicolo.

