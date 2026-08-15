Sgarbi torna in pubblico ad Andora per la mostra Figure di donna: voce fievole e viso segnato, come sta

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vittorio Sgarbi è tornato in pubblico ad Andora, in provincia di Savona, dove ha presentato la mostra “Figure di donna” allestita al Castello dei Clavesana. Il critico d’arte è apparso con la voce affievolita e il viso segnato, a un anno e mezzo dal ricovero per una sindrome depressiva. Chi lo ha ascoltato lo ha descritto più disteso rispetto alle uscite dei mesi scorsi.

Sgarbi ad Andora per la mostra Figure di donna

Come riporta Il Messaggero, il ritorno è avvenuto al Castello dei Clavesana, il maniero noto come Paraxo che ha riaperto come polo museale con i fondi del Pnrr.

Accanto alla sorella Elisabetta Sgarbi, il critico ha introdotto il percorso espositivo e ha presentato il volume edito da La nave di Teseo.

La rassegna riunisce 35 opere fra dipinti e sculture della Collezione Cavallini Sgarbi, dal Cinquecento ai primi decenni del Novecento, con lavori di Artemisia Gentileschi, Guido Cagnacci, Ignaz Stern e Orsola Maddalena Caccia.

“Tutte queste donne hanno in comune l’intraprendenza e la sensualità”, ha spiegato il curatore, che firma la mostra insieme a Pietro Di Natale.

La collezione porta il nome della madre, Rina Cavallini, alla quale Sgarbi ha rivolto un pensiero di gratitudine.

Come sta oggi Vittorio Sgarbi dopo il ricovero al Gemelli

Le apparizioni pubbliche di Sgarbi si sono diradate dal marzo del 2025, quando il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una sindrome depressiva era diventato di dominio pubblico.

Il rientro è stato graduale: a maggio la Festa del Corriere a Ferrara, fra giugno e luglio alcuni appuntamenti della Milanesiana, ora l’inaugurazione ligure.

La verve dell’oratore rapido e incontenibile che il pubblico ha conosciuto per decenni resta lontana, mentre la passione per l’arte è intatta.

“Ho attraversato una lunghissima notte, ne sto uscendo”, aveva raccontato in luglio al Quotidiano Nazionale, aggiungendo di trascorrere le giornate senza frenesia.

Nel frattempo ha ripreso anche l’incarico di sindaco di Arpino.

Sabrina Colle e il contenzioso con la figlia Evelina

Accanto a lui è rimasta la compagna Sabrina Colle, che il critico ha definito la sua stella polare.

Sul fronte familiare resta invece aperto il contenzioso con la figlia Evelina Sgarbi, che ha chiesto al Tribunale di Roma la nomina di un amministratore di sostegno per il padre.

La giovane ha dichiarato di avere presentato un esposto contro Colle e altre persone dell’entourage, ipotizzando la circonvenzione di incapace.

La compagna e le persone vicine al critico hanno respinto quella ricostruzione.