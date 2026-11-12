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Sette storici Bilancioni sono stati sgomberati e riconsegnati alla società che li gestisce. L’intervento è stato condotto dalla Questura di Roma a Fiumicino, per porre fine all’utilizzo senza titolo delle strutture. Le operazioni sono iniziate nelle prime ore della mattina e sono state pianificate dalla Questura con il concorso delle forze dell’ordine.

Fiumicino, sgomberati i sette Bilancioni: erano occupati senza titolo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento ha dato seguito alle decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma. Le attività di liberazione, disposte con ordinanza del Questore, sono state dirette dalla dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fiumicino.

Strutture usate come dimora e luoghi di aggregazione

Per anni i Bilancioni di Fiumicino sono stati utilizzati senza titolo come abitazioni private e come centri di aggregazione, anche per realtà antagoniste. La liberazione ha permesso di ripristinare la legalità e restituire i siti alla società di gestione. Le strutture sono state messe in sicurezza: la società, in collaborazione con il Comune, le ha sigillate e ha installato allarmi antintrusione, così da consentire un rapido intervento delle forze dell’ordine in caso di nuovi tentativi di occupazione.

Controlli nell’area e vigilanza

L’area è stata cinturata, anche con l’impiego dei reparti ippomontati della Questura, per proteggere il tratto di arenile vicino al sito. Sono stati utilizzati droni dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e il I Reparto Volo della Polizia di Stato, per sorvegliare dall’alto la zona e le direttrici che avrebbero potuto essere percorse dagli oppositori per raggiungere il luogo delle operazioni. La Polizia locale ha regolato la mobilità urbana. Il sito sarà affidato a personale di vigilanza privata incaricato dalla società gerente delle singole strutture.

L’attenzione sui siti occupati

La Questura ha ribadito che resta alta l’attenzione delle istituzioni sulle condizioni di illegalità presenti nella provincia, con interventi mirati a interrompere l’uso senza titolo di strutture e locali sottratti da tempo ai legittimi proprietari.

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