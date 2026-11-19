Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Era diventato un rifugio abusivo per chi cercava un posto dove dormire, ma anche per attività illecite, proprio accanto alle abitazioni di un grande condominio. Dalla mattinata del 19 novembre la Questura di Novara sta coordinando lo sgombero dell’ex hotel Arena, in Baluardo Massimo d’Azeglio, accanto al complesso condominiale “La Rotonda”. All’interno sono state trovate cinque persone con precedenti, denunciate per violazione di domicilio.

Lo sgombero dell’ex hotel Arena

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’albergo era in stato di abbandono da tempo e chiunque riusciva a entrarci senza autorizzazione. Le proteste di una parte dei condomini e dei cittadini sono aumentate, fino alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Prefettura, Questura e Comune hanno deciso di intervenire individuando una ditta incaricata di chiudere definitivamente tutti gli accessi durante le operazioni. L’obiettivo è mettere in sicurezza l’edificio ed evitare che venga occupato di nuovo una volta terminato lo sgombero.

Le cinque persone trovate a Novara

Durante l’intervento, a cui hanno partecipato Polizia, carabinieri e Polizia Locale, gli agenti hanno trovato cinque persone dentro la struttura. Tutte hanno numerosi precedenti per spaccio, furto, lesioni, ricettazione e violenza sessuale. Dopo la denuncia presentata dalla proprietà dell’immobile, i cinque sono stati denunciati per violazione di domicilio.

IPA