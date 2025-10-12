Sgominata banda internazionale di rapinatori, arrestati i ladri che rubavano in Svizzera e tornavano in Italia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La polizia di Piacenza ha arrestato, su mandato internazionale, sei persone che facevano parte di una banda di rapinatori attiva in Svizzera. I sei varcavano la frontiera con auto con targhe modificate e rapinavano poi stazioni di servizio nella zona di Balerna. Commesso il crimine, ripristinavano la targa originale delle vetture e facevano ritorno in Italia.

Arrestata una banda di rapinatori in Italia

Una banda composta da sei rapinatori di origine sudafricana e nordafricana è stata sgominata durante un’operazione della polizia di Stato di Piacenza, eseguita negli scorsi giorni.

I sei, riporta un comunicato della stessa Polizia di Stato, sono accusati di aver rapinato diverse aree di servizio nella zona del comune di Balerna, in Svizzera, poco a nord di Chiasso, nei pressi del confine italiano.

Gli agenti hanno arrestato la banda su mandato delle autorità elvetiche. L’operazione è stata conclusa grazie alla collaborazione tra le polizie di Italia e Svizzera.

Come agivano i rapinatori

I sei presunti rapinatori partivano dalle città in cui risiedevano, Monza e Piacenza, con auto alle quali venivano modificate le targhe poco prima di arrivare alla frontiera tra Italia e Svizzera.

Una volta passato il confine, i rapinatori iniziavano ad attaccare le stazioni di servizio, rubando l’incasso della giornata. La banda ricorreva a minacce e violenze nei confronti dei cassieri delle attività che rapinava.

Concluse le rapine, la banda si riuniva e i criminali cambiavano nuovamente le targhe alle auto per poi attraversare la frontiera con il bottino. In totale i sei avrebbero rubato decine di migliaia di franchi svizzeri.

Gli arresti eseguiti dalla polizia

È stata la polizia svizzera a individuare i membri della banda e dare loro un’identità. Scoperto che i sei erano residenti in Italia, ha quindi condiviso le informazioni con la polizia del nostro Paese.

A quel punto gli agenti di Piacenza hanno iniziato con gli arresti. In alcuni casi è stato complesso rintracciare determinati membri presunti della banda, perché questi risultavano senza fissa dimora.

Al contrario, in altri casi è stato molto semplice risalire alla residenza dei membri della banda. Alcuni di questi erano già noti alle autorità mentre altri erano incensurati e conducevano una vita nella norma.