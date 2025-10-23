Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Sgurgola, dove un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo che nella sua proprietà sono stati trovati circa 8 kg di canapa indiana e hashish. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di controlli mirati alla prevenzione e repressione del consumo di sostanze stupefacenti.

Operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata avanti dalla Stazione di Sgurgola, con il supporto dei colleghi del NORM della Compagnia della Città dei Papi. I militari, insospettiti da un insolito movimento di giovani nel centro cittadino, hanno intensificato i controlli nella zona, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di droga.

Le indagini e la scoperta della serra

Dopo alcuni giorni di osservazione, i Carabinieri hanno deciso di approfondire le verifiche, concentrandosi sull’abitazione del sospettato. Nel cortile della sua proprietà, gli agenti hanno individuato una roulotte trasformata in una vera e propria serra, dotata di impianti di ventilazione, riscaldamento e illuminazione, appositamente predisposta per la coltivazione di canapa indiana.

All’interno della roulotte sono state rinvenute 3 piante di canapa indiana, per un peso complessivo di circa 8 kg. La scoperta ha portato i militari ad estendere la perquisizione anche all’interno dell’abitazione dell’uomo.

Il sequestro di droga e materiale per il confezionamento

Nella casa del 42enne, i Carabinieri hanno trovato ulteriore sostanza stupefacente: circa 750 grammi di canapa indiana già essiccata, 6 involucri termosaldati pronti per la vendita, ciascuno contenente circa 120 grammi di canapa essiccata, e 65 grammi di hashish. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che secondo gli investigatori confermano l’attività di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Il 42enne è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto e condotto presso la caserma dei Carabinieri. Tutto il materiale rinvenuto, compresa la sostanza stupefacente e gli strumenti per il confezionamento, è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Frosinone, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con il divieto di allontanarsi, in attesa dell’udienza di convalida.

