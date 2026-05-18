Shakira vince il ricorso contro il Fisco spagnolo, dovrà restituirle oltre 60 milioni di euro: "Notti insonni"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La cantante colombiana Shakira ha vinto il ricorso contro il Fisco spagnolo, che dovrà restituirle più di 60 milioni di euro. È stato stabilito che l’artista non era considerabile come residente fiscale in Spagna nel 2011 e, quindi, le sanzioni le sono state imposte in modo improprio. La popstar ha esultato “dopo 8 anni di accuse pubbliche brutali, campagne orchestrate per distruggere la mia reputazione e intere notti insonni”.

Il ricorso vinto da Shakira contro il Fisco spagnolo

Shakira, come riportato da El Pais, ha vinto il ricorso contro il Fisco spagnolo per le sanzioni a lei imposte, che l’avevano costretta a pagare quasi 55 milioni di euro. Tali somme dovranno ora essere restituite alla cantante colombiana con gli interessi, che secondo fonti giudiziarie ammontano a 9 milioni.

La nuova decisione ha stabilito che Shakira non sarebbe dovuta essere considerata residente fiscale in Spagna nel 2011.

ANSA

Il procedimento penale contro Shakira

La vittoria di Shakira nel ricorso contro il Fisco spagnolo non influisce sull’esito del procedimento penale per il quale l’artista era già stata condannata con sentenza definitiva per il mancato pagamento delle tasse nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014.

Shakira ha accettato una condanna a tre anni di carcere per frode fiscale negli anni 2012-2014.

Il commento di Shakira sulla vittoria del ricorso

Il comunicato con cui Shakira ha commentato la recente vittoria del ricorso contro il Fisco spagnolo non fa alcuna menzione della condanna penale da lei stessa accettata.

Le parole della cantante colombiana: “Non c’è mai stata frode e l’Amministrazione stessa non ha mai potuto dimostrare il contrario, semplicemente perché non era vera”.

Ancora Shakira: “Dopo più di 8 anni di accuse pubbliche brutali, campagne orchestrate per distruggere la mia reputazione e intere notti insonni che hanno finito per influire sulla mia salute e sul benessere della mia famiglia, la Corte Nazionale ha rimesso finalmente le cose al loro posto“.

La cantante colombiana ha aggiunto: “Sono stata trattata come colpevole”. E ancora: “Il mio nome e la mia figura pubblica sono stati usati per inviare un messaggio minaccioso al resto dei contribuenti”.

Il desiderio di Shakira, ora è che “questa sentenza crei un precedente e serva alle migliaia di cittadini anonimi che vengono ogni giorno abusati e schiacciati da un sistema che presume la loro colpevolezza”.