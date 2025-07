Shane Tamura voleva colpire la sede della Nfl a New York, ma ha sbagliato ascensore finendo negli uffici Rudin

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Shane Tamura, l’uomo che ha ucciso sparato a quattro persone, uccidendole in un grattacelo di New York aveva intenzione di colpire gli uffici della Nfl, la lega nazionale di football americano. Avrebbe però sbagliato ascensore e sarebbe finito in quelli della Rudin Management. È stato il sindaco della città a confermare questa ricostruzione.

L’aggressore di New York aveva sbagliato piano

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha confermato che l’obiettivo di Shane Tamura, l’uomo che nella serata di lunedì ha ucciso quattro persone in un grattacelo di New York, era la sede della Nfl.

L’uomo, entrando nell’edificio, avrebbe però sbagliato ascensore e sarebbe finito nella sede della Rudin Management, la società immobiliare proprietaria del palazzo di Park Avenue.

ANSA Giocatori di football americano durante il Super Bowl

Confermata quindi l’ipotesi che Tamura avesse intenzione di colpire gli uffici della lega nazionale di football americano. Le prime ipotesi in questo senso erano circolate dopo il ritrovamento di un biglietto di rivendicazione sul corpo dell’aggressore.

La ricostruzione dell’attacco

Attorno alle 18:28 ora di New York, quando in Italia era tarda notte, Tamura è entrato nel palazzo di Park Avenue, sede non solo degli uffici della Nfl e della Rudin, ma anche di quelli del fondo BlackRock, di Bank of America e di Kpmg.

Il 27enne era armato di un fucile AR-15 e appena entrato ha sparato a un poliziotto, uccidendolo. Ha poi preso l’ascensore sbagliato ed è salito di alcuni piani, per poi sparare a ogni persona che incontrava.

In totale, Tamura ha ucciso quattro persone e ne ha ferito una quinta in modo molto grave, per poi suicidarsi. Il suo corpo è stato trovato negli uffici della Rudin dalla polizia.

Perché Tamura voleva colpire la Nfl

Il biglietto di rivendicazione trovato sul corpo di Tamura ha anche spiegato le ragioni del gesto del giovane. Il 27enne diceva di soffrire di encefalopatia traumatica cronica.

Si tratta di una sindrome causata da ripetute commozioni cerebrali, molto comune tra i giocatori di football americano. È stata scoperta proprio grazie a uno studio sui giocatori della Nfl, condotto dal medico nigeriano Bennet Omalu.

Tamura raccontava nel biglietto di soffrire di questa sindrome per aver giocato a football durante gli anni del liceo. Avrebbe quindi deciso di “vendicarsi” della Nfl, accusata in passato di non aver imposto misure preventive per questo tipo di infortuni ai giocatori.