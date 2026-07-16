Sharon Stone punge Donald Trump da Roma, "comportati in modo da rendere fiera tua madre"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sharon Stone rimprovera Donald Trump dall’aula del consiglio comunale di Roma. A margine di un incontro al Campidoglio, la celebre attrice americana ha usato un giro di parole per bacchettare il presidente Usa. “Sono qui per parlare come una madre: comportati in modo tale che tua madre possa essere fiera di te” è stato l’appello dell’interprete e filantropa 68enne.

Sharon Stone a Roma

L’attrice, famosa per il suo ruolo di Catherine Tramell in Basic Instinct, è da anni impegnata in attività benefiche e umanitarie e in questa veste ha tenuto un discorso nella giornata finale del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War.

Si tratta di una tre giorni andata in scena a Roma alla presenza di 30 premi Nobel, ex capi di Stato e di governo, leader religiosi, esperti di intelligenza artificiale e rappresentanti delle principali università ed enti di ricerca del mondo, concluso con la firma della Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante.

ANSA

Le parole nei confronti di Donald Trump

Sharon Stone ha deciso di partecipare all’evento come “cittadina del mondo e madre di tre giovani uomini intelligenti” e da madre ha rivolto un ammonimento nei confronti di Donald Trump.

Dopo aver sviato la richiesta di una sua opinione sulla guerra degli Usa in Iran (“Nessuno richiede la mia opinione per sapere cosa è giusto o sbagliato” ha detto) l’attrice ha risposto alle domande a margine dei giornalisti, rivolgendosi così al presidente Usa: “Sii il tipo di persona di cui la madre che avresti voluto avere potrebbe essere fiera”.

La morte sfiorata per un ictus

Intervistata per l’occasione dal Corriere della Sera, Sharon Stone ha parlato di diversi temi affrontati durante l’incontro al Campidoglio, dai rischi dell’intelligenza artificiale all’industria cinematografica e lo show business, ma è tornata anche sull’ictus al cervello che l’ha colpita nel 2001, riducendola in fin di vita.

“Morire è un’esperienza che apre gli occhi. Non a tutti è data la possibilità di reincarnarsi nel proprio corpo e nella propria vita e continuare il cammino. A me è successo. Si impara a restare nel presente, nel caso dovesse accadere di nuovo” ha detto l’attrice.