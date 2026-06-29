Sharon Stone torna a parlare del nonno e degli abusi, "era un mostro, sollievo quando è morto"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sharon Stone è tornata a parlare della sua infanzia e in particolare del nonno. L’attrice è stata intervistata nel corso del podcast All There Is with Anderson Cooper e ha raccontato parte di quanto scritto nel suo libro Il bello di vivere due volte. L’attrice 68enne ha descritto il nonno come “un uomo violento che abusava di mia madre e anche di noi nipoti”.

Sharon Stone: “Non era un nonno, cercavamo di evitarlo”

“Non era un nonno, era un essere che cercavamo di evitare a ogni costo”, ha detto Sharon Stone. L’attrice ha rivelato nel suo libro di aver subito abusi da parte del nonno, con la copertura della nonna, Violenze che oltre a lei ha subito anche la sorella minore, Kelly.

Era sua nonna, ha raccontato Sharon Stone, a chiudere le bambine in una stanza con il marito quando andavano a trovarli.

ANSA

Il ricordo del funerale del nonno

Nel corso dell’intervista a All There Is with Anderson Cooper, Sharon Stone è tornata a parlare del funerale del nonno e di quando toccò la bara con la mano per assicurarsi che fosse morto.

“Quella strana soddisfazione nel vederlo finalmente morto mi investì come una massa gelida”, ha ricordato l’attrice. Durante il funerale, ha aggiunto, l’atmosfera era molto gelida: “Ai funerali c’è sempre un’atmosfera di gentilezza e premura, ci si tiene per mano, si respira attenzione verso l’altro, ma in questo caso non c’era nulla di tutto questo”.

La protagonista di Basic Instinct ha ricordato di aver provato “gioia, sollievo e vuoto” per la morte del nonno.

La morte della madre di Sharon Stone

Nel corso della puntata, Sharon Stone ha aperto il cuore su uno dei capitoli più dolorosi della sua vita recente: la scomparsa della madre Dorothy, morta l’anno scorso a 91 anni.

Un rapporto complesso, segnato da ombre profonde: “Spesso si comportava come se non le piacessi affatto”, ha confessato l’attrice, spiegando come quel distacco affondasse le radici in un passato drammatico. Dorothy aveva infatti vissuto un’infanzia terribile, interrotta bruscamente a soli nove anni quando fu allontanata da casa per via di atroci violenze subite in famiglia.

I fantasmi di quel trauma sono riemersi proprio negli ultimi istanti di vita della donna, accudita dalla figlia tra le mura di casa: “Era terrorizzata dall’idea di morire, perché temeva di incontrare di nuovo i suoi genitori dall’altra parte”.