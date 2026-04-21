Shiva ospite a Belve da Francesca Fagnani va all'attacco di Fedez "non mi ha difeso e mi ha danneggiato"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Belve su Rai 2 il rapper Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, si è messo a nudo davanti a Francesca Fagnani. Shiva ha ripercorso gli episodi più controversi della sua vita recente, dal caso giudiziario che lo ha coinvolto fino ai rapporti ormai deteriorati con Fedez. “Mi ha danneggiato”, ha accusato riferendosi al collega.

Shiva contro Fedez a Belve

Uno dei punti più tesi dell’intervista di Shiva a Belve ha riguardato il rapporto con Fedez, accusato di essere stato l’unico rapper a non averlo sostenuto durante la vicenda giudiziaria.

Shiva, lo ricordiamo, era stato coinvolto in un episodio che l’aveva poi visto finire alla sbarra: fu arrestato a fine ottobre 2023 e condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a 6 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose.

ANSA

Il rapper Shiva aveva preso una pistola e aveva sparato, la sera dell’11 luglio del 2023 in via Cusago, a Settimo Milanese, davanti alla sua casa discografica. A rimanere feriti, due praticanti di arti marziali miste vicini a un altro rapper. A marzo del 2025 la pena è stata ridotta in appello a 4 anni e 7 mesi, con scarcerazione e obbligo di firma.

Secondo Arrigoni, Fedez lo avrebbe danneggiato pubblicamente criticando alcuni suoi testi come “misogini” proprio durante il periodo del processo: “Il Gip che mi ha interrogato era donna, m’ha messo in condizioni difficili”.

E ancora: “Fedez non si è mai esposto su di me e l’unica volta che lo ha fatto è stato nel momento più critico della mia carriera. Mi ha danneggiato”.

Gli spari e la pistola

La Fagnani ha incalzato l’artista sugli spari del 2023 e alla domanda su dove sia finita l’arma, mai rinvenuta dalle forze dell’ordine, Shiva ha glissato con un sorriso: “Non ne ho idea”.

Lacrime per il figlio

L’atmosfera si è fatta più intima quando il rapper ha ricordato la nascita del figlio, avvenuta mentre era dietro le sbarre. “Non mi hanno accettato il permesso. Di solito si accettano anche in casi di reati più gravi”. Poi il ricordo dei fuochi d’artificio che annunciavano la nascita: “Quando li ho sentiti ho pianto tantissimo”.