Due arresti per furto aggravato nella zona di Ponte Milvio. Una coppia, composta da un uomo già noto alle forze dell’ordine e da una donna sottoposta al divieto di dimora nel Comune di Roma, è stata sorpresa in flagranza mentre tentava di colpire diversi negozi di abbigliamento tra Ponte Milvio e via Trionfale.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto grazie all’intuito di due ispettori della Squadra Mobile, liberi dal servizio, che hanno notato il comportamento sospetto della coppia in piazza Vigna Stelluti.

L’inizio della fuga e il primo furto

Secondo quanto riportato, i due sospetti avevano appena svaligiato un negozio di abbigliamento nella zona di Ponte Milvio. Non soddisfatti del bottino, hanno proseguito il loro giro tra i negozi di via Trionfale, portando con sé due grandi buste contenenti la merce appena sottratta.

L’attenzione degli agenti e il pedinamento

Il passo spedito e l’atteggiamento guardingo della coppia hanno attirato l’attenzione dei due poliziotti, che hanno deciso di seguirli con lo sguardo mentre salivano a bordo di una utilitaria. I due agenti, insospettiti, hanno subito contattato la Sala Operativa della Questura per richiedere l’intervento di una pattuglia sul posto.

L’intervento della Polizia e il tentativo di fuga

Gli agenti hanno seguito la vettura fino a quando questa si è fermata nei pressi di via Trionfale. In quel momento, i due ispettori, supportati da un equipaggio del XV Distretto di P.S. Ponte Milvio, hanno fermato la coppia proprio mentre stava per entrare in un altro negozio, presumibilmente per compiere un ulteriore furto.

Il tentativo di disfarsi delle prove

Alla vista degli agenti, i due complici hanno cercato di disfarsi delle chiavi dell’auto, lanciandole sotto un’altra vettura parcheggiata, probabilmente nel tentativo di eliminare ogni collegamento tra loro, il veicolo e la merce rubata nascosta all’interno.

Il tentativo di depistaggio e la perquisizione

La coppia ha poi tentato di depistare gli agenti, sostenendo di essere arrivata a piedi in via Trionfale. Tuttavia, il gesto di lanciare le chiavi era già stato notato dai poliziotti, che hanno così proceduto alla perquisizione dell’abitacolo dell’auto.

Il recupero della refurtiva e l’arresto

La perquisizione ha permesso di recuperare la merce rubata poco prima, confermando i sospetti degli investigatori. Per la coppia è così scattato l’arresto per furto aggravato in concorso.

La convalida dell’arresto e le garanzie per gli indagati

L’operato della Polizia di Stato è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria nelle aule di Piazzale Clodio. Si precisa che le informazioni fornite riguardano la fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto e le misure cautelari

La coppia arrestata risulta composta da un uomo con precedenti specifici e da una donna già sottoposta al divieto di dimora nel Comune di Roma. L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori e la tempestività degli interventi anche grazie alla collaborazione tra agenti in servizio e fuori servizio.

