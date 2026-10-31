Show di Papa Leone XIV in udienza, prima gioca a basket e poi scherza sulla sua altezza con gli atleti Usa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Papa Leone XIV ha ricevuto nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, circa 7mila studenti, ex studenti e docenti della Villanova University e della Notre Dame University. Durante l’incontro il Pontefice ha firmato diversi palloni da basket portati dai ragazzi e si è prestato a due siparietti che hanno divertito i presenti: prima ha palleggiato con un pallone, poi è salito su una pedana per sembrare più alto nelle fotografie con alcuni giovani atleti.

Papa Leone XIV gioca a basket in udienza

Le due università americane, arrivate in città per un pellegrinaggio,si sfideranno anche in una partita di basket durante il soggiorno romano. Papa Leone XIV, che come noto è americano, si è mostrato divertito durante l’incontro con i giovani studenti suoi connazionali.

Dopo aver palleggiato con la palla da basket, si è prestato a un siparietto durante la foto con uno dei giocatori e ha scherzato sulla sua altezza. Tutti i presenti sono apparsi molto divertiti dal momento conviviale che ha visto come protagonista il Pontefice.

ANSA

In aula gli studenti delle università Usa Villanova e Notre Dame

La visita a Roma delle delegazioni di Villanova e Notre Dame è stata anche un’occasione per riflettere sul valore dello sport come strumento di aggregazione. Il presidente dell’Università di Villanova, padre Peter M. Donohue, ha sottolineato come portare studenti e atleti nella Capitale permetta di valorizzare la capacità del basket di unire le persone, promuovere l’unità e rafforzare il senso di comunità.

La giornata si è aperta con la Messa nella Basilica di San Pietro, celebrata dall’arcivescovo di Filadelfia Nelson J. Pérez, ed è proseguita con l’udienza in Aula Paolo VI da Papa Leone XIV.

Il Pontefice ha ricordato ai giovani che la vita cristiana è una corsa da affrontare con l’obiettivo di conquistare un’eterna corona di gloria.

Domani due partite di basket al Palazzetto dello Sport

Nel pomeriggio il programma è proseguito all’Augustinianum con il forum “Vincere o perdere, vivere pienamente”, dedicato al rapporto tra sport e crescita personale, alla presenza del presidente di Athletica Vaticana Giampaolo Mattei.

Al PalaEur si è svolto inoltre un allenamento di basket dedicato all’inclusione, guidato dall’ex allenatore di Villanova Jay Wright e con la partecipazione di atleti di Special Olympics con disabilità intellettive e dello sviluppo.

Uno dei momenti centrali del pellegrinaggio, che ha visto gli studenti incontrare Papa Leone XIV, sarà il doppio confronto di domani al Palazzo dello Sport: la partita maschile è in programma alle 15.30, quella femminile alle 18. Per l’allenatore della squadra maschile di Villanova, Kevin Willard, si tratta di un’opportunità unica nella vita per i suoi giocatori.