Show di Papa Leone XIV in udienza, prima gioca a basket e poi scherza sulla sua altezza con gli atleti Usa
Papa Leone XIV si diverte durante l’udienza con gli studenti e atleti delle università americane Villanova e Notre Dame: domani la sfida tra le squadre
Papa Leone XIV ha ricevuto nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, circa 7mila studenti, ex studenti e docenti della Villanova University e della Notre Dame University. Durante l’incontro il Pontefice ha firmato diversi palloni da basket portati dai ragazzi e si è prestato a due siparietti che hanno divertito i presenti: prima ha palleggiato con un pallone, poi è salito su una pedana per sembrare più alto nelle fotografie con alcuni giovani atleti.
- Papa Leone XIV gioca a basket in udienza
- In aula gli studenti delle università Usa Villanova e Notre Dame
- Domani due partite di basket al Palazzetto dello Sport
Papa Leone XIV gioca a basket in udienza
Le due università americane, arrivate in città per un pellegrinaggio,si sfideranno anche in una partita di basket durante il soggiorno romano. Papa Leone XIV, che come noto è americano, si è mostrato divertito durante l’incontro con i giovani studenti suoi connazionali.
Dopo aver palleggiato con la palla da basket, si è prestato a un siparietto durante la foto con uno dei giocatori e ha scherzato sulla sua altezza. Tutti i presenti sono apparsi molto divertiti dal momento conviviale che ha visto come protagonista il Pontefice.
In aula gli studenti delle università Usa Villanova e Notre Dame
La visita a Roma delle delegazioni di Villanova e Notre Dame è stata anche un’occasione per riflettere sul valore dello sport come strumento di aggregazione. Il presidente dell’Università di Villanova, padre Peter M. Donohue, ha sottolineato come portare studenti e atleti nella Capitale permetta di valorizzare la capacità del basket di unire le persone, promuovere l’unità e rafforzare il senso di comunità.
La giornata si è aperta con la Messa nella Basilica di San Pietro, celebrata dall’arcivescovo di Filadelfia Nelson J. Pérez, ed è proseguita con l’udienza in Aula Paolo VI da Papa Leone XIV.
Il Pontefice ha ricordato ai giovani che la vita cristiana è una corsa da affrontare con l’obiettivo di conquistare un’eterna corona di gloria.
Domani due partite di basket al Palazzetto dello Sport
Nel pomeriggio il programma è proseguito all’Augustinianum con il forum “Vincere o perdere, vivere pienamente”, dedicato al rapporto tra sport e crescita personale, alla presenza del presidente di Athletica Vaticana Giampaolo Mattei.
Al PalaEur si è svolto inoltre un allenamento di basket dedicato all’inclusione, guidato dall’ex allenatore di Villanova Jay Wright e con la partecipazione di atleti di Special Olympics con disabilità intellettive e dello sviluppo.
Uno dei momenti centrali del pellegrinaggio, che ha visto gli studenti incontrare Papa Leone XIV, sarà il doppio confronto di domani al Palazzo dello Sport: la partita maschile è in programma alle 15.30, quella femminile alle 18. Per l’allenatore della squadra maschile di Villanova, Kevin Willard, si tratta di un’opportunità unica nella vita per i suoi giocatori.