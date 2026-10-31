NOTIZIE
Temi Caldi:

Show di Papa Leone XIV in udienza, prima gioca a basket e poi scherza sulla sua altezza con gli atleti Usa

Papa Leone XIV si diverte durante l’udienza con gli studenti e atleti delle università americane Villanova e Notre Dame: domani la sfida tra le squadre

3 min di lettura

cardarelli antonio

Antonio Cardarelli

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Papa Leone XIV ha ricevuto nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, circa 7mila studenti, ex studenti e docenti della Villanova University e della Notre Dame University. Durante l’incontro il Pontefice ha firmato diversi palloni da basket portati dai ragazzi e si è prestato a due siparietti che hanno divertito i presenti: prima ha palleggiato con un pallone, poi è salito su una pedana per sembrare più alto nelle fotografie con alcuni giovani atleti.

Papa Leone XIV gioca a basket in udienza

Le due università americane, arrivate in città per un pellegrinaggio,si sfideranno anche in una partita di basket durante il soggiorno romano. Papa Leone XIV, che come noto è americano, si è mostrato divertito durante l’incontro con i giovani studenti suoi connazionali.

Dopo aver palleggiato con la palla da basket, si è prestato a un siparietto durante la foto con uno dei giocatori e ha scherzato sulla sua altezza. Tutti i presenti sono apparsi molto divertiti dal momento conviviale che ha visto come protagonista il Pontefice.

Papa Leone XIV in piazza San PietroANSA
Papa Leone XIV in piazza San Pietro

In aula gli studenti delle università Usa Villanova e Notre Dame

La visita a Roma delle delegazioni di Villanova e Notre Dame è stata anche un’occasione per riflettere sul valore dello sport come strumento di aggregazione. Il presidente dell’Università di Villanova, padre Peter M. Donohue, ha sottolineato come portare studenti e atleti nella Capitale permetta di valorizzare la capacità del basket di unire le persone, promuovere l’unità e rafforzare il senso di comunità.

La giornata si è aperta con la Messa nella Basilica di San Pietro, celebrata dall’arcivescovo di Filadelfia Nelson J. Pérez, ed è proseguita con l’udienza in Aula Paolo VI da Papa Leone XIV.

Il Pontefice ha ricordato ai giovani che la vita cristiana è una corsa da affrontare con l’obiettivo di conquistare un’eterna corona di gloria.

Domani due partite di basket al Palazzetto dello Sport

Nel pomeriggio il programma è proseguito all’Augustinianum con il forum “Vincere o perdere, vivere pienamente”, dedicato al rapporto tra sport e crescita personale, alla presenza del presidente di Athletica Vaticana Giampaolo Mattei.

Al PalaEur si è svolto inoltre un allenamento di basket dedicato all’inclusione, guidato dall’ex allenatore di Villanova Jay Wright e con la partecipazione di atleti di Special Olympics con disabilità intellettive e dello sviluppo.

Uno dei momenti centrali del pellegrinaggio, che ha visto gli studenti incontrare Papa Leone XIV, sarà il doppio confronto di domani al Palazzo dello Sport: la partita maschile è in programma alle 15.30, quella femminile alle 18. Per l’allenatore della squadra maschile di Villanova, Kevin Willard, si tratta di un’opportunità unica nella vita per i suoi giocatori.

papa-leone-xiv-basket ANSA

Leggi anche

Salute

Ultime Notizie

Global Summit

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo