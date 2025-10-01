Shutdown Governo Usa, milioni di persone potrebbero restare senza stipendio: a rischio ospedali e aeroporti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Gli Stati Uniti “spengono” tutto. Per la prima volta dopo sette anni gli Usa entrano in “shutdown” per il mancato accordo sulla legge di Bilancio, una procedura che riduce le capacità di spesa a livello federale e fa scattare il blocco delle attività non essenziali del Governo americano. La paralisi amministrativa porterà alla sospensione degli stipendi di centinaia di migliaia di dipendenti pubblici impiegati in dipartimenti e agenzie, mettendo a rischio l’attività di diversi settori, dalla sanità al controllo delle frontiere e del traffico aereo.

Il blocco delle attività del Governo Usa

Il provvedimento è entrato in vigore negli Usa a partire dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre (le 6 in Italia), in seguito alla bocciatura da parte dei democratici in Senato, per 55 voti a 45, della proposta di legge repubblicana per evitare lo “shutdown”.

La procedura ha fatto scatenare lo scambio di accuse tra i due partiti, con i repubblicani pronti ad additare i dem, che secondo il vicepresidente JD Vance stanno “puntando una pistola alla testa del popolo americano” e per il presidente Donald Trump “vogliono chiudere tutto, noi no”.

Il leader repubblicani al Senato annunciano in conferenza lo shutdown

Che cos’è lo shutdown

Negli Stati Uniti la gestione del bilancio federale è prerogativa del Congresso, che entro il 30 settembre deve approvare i piani di spesa, prima dell’inizio dell’anno fiscale l’1 ottobre. Come in questo caso, il mancato via libera fa scattare lo “shutdown”, letteralmente “spegnimento”.

Si tratta della ventesima sospensione a partire dalla prima del 1976, sotto la presidenza Ford, tutte con un periodo massimo di tre settimane. Anche durante il primo mandato di Trump, il blocco fu dichiarato almeno tre volte, ma con durata brevissima.

La paralisi amministrativa riguarderà una lunga serie di servizi in cui sono occupati centinaia di migliaia di impiegati pubblici, alcuni finiranno in congedo senza retribuzione, altri lavoreranno ma non riceveranno comunque lo stipendio. La sospensione dal lavoro riguarderebbe circa 750mila dipendenti federali, con un costo giornaliero di 400 milioni di dollari.

Una delle prime misure dovrebbe essere la chiusura al pubblico di parchi, musei e monumenti. Alcuni sussidi relativi all’assistenza alimentare, alla scuola materna o ai prestiti per gli studenti potrebbero essere tagliati o interrotti. Sospesi o rinviati anche i processi civili e alcuni servizi di assistenza ai veterani.

Sono esclusi dallo stop i servizi essenziali, come quelli postali, di riscossione dei tributi, di assistenza medica, di forze di polizia, militari e vigili del fuoco. Disagi sono previsti nella sanità e nel traffico aereo.

I rischi per l’economia americana

Lo “shutdown” porterà inevitabilmente a ricadute sull’economia americana, tanto più pesanti quanto sarà lunga la durata, provocando anche instabilità dei mercati.

L’apertura di Wall Street è attesa in territorio negativo, mentre i future sul Dow Jones perdono lo 0,38%, quelli sullo S&P 500 lo 0,50% mentre sul Nasdaq lo 0,56%