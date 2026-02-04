Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino straniero è stato fermato a Perugia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio durante un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia Locale. L’uomo è stato individuato in un accampamento boschivo tra Capocavallo e la strada Podere Saradino, grazie all’utilizzo di un drone dotato di funzione termica.

Spacciatore accampato a Perugia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, in collaborazione con la Polizia Locale di Corciano, hanno portato a termine un’attività investigativa mirata.

L’operazione si è svolta nella zona boschiva compresa tra Capocavallo e la strada Podere Saradino, dove era stato segnalato un possibile accampamento utilizzato per attività illecite.

L’individuazione dell’accampamento e l’intervento

Le forze dell’ordine hanno utilizzato un drone dotato di tecnologia termica per sorvolare l’area sospetta nelle prime ore del mattino.

Grazie a questa strumentazione è stata individuata una tenda nascosta tra la vegetazione, all’interno della quale è stata rilevata la presenza di una persona. Gli agenti hanno quindi raggiunto il luogo e identificato un uomo, risultato essere un cittadino straniero di 25 anni.

Il materiale rinvenuto e la perquisizione

Durante il controllo l’uomo è stato trovato in possesso di un’accetta, una roncola, una falce, un coltello a punta e altri oggetti considerati atti ad offendere.

All’interno di uno zaino nascosto sotto una sedia sono stati rinvenuti anche questi strumenti. Sottoposto a perquisizione personale, il 25enne aveva con sé 420 euro in contanti, somma che non ha saputo giustificare e che si ritiene possa essere il provento dell’attività di spaccio.

Il sequestro della droga e degli oggetti

Nel corso della perquisizione, nello zainetto a tracolla dell’uomo sono stati trovati un bilancino elettronico di precisione e 36 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso lordo di 72,85 grammi.

Sono stati inoltre rinvenuti 3 involucri di metanfetamine (2,34 grammi), 2 frammenti di hashish (55,76 grammi) e una somma aggiuntiva di 515 euro in contanti. Sotto la tenda sono stati recuperati anche materiali per il confezionamento delle dosi, 3 telefoni cellulari e 5 sim, tutto sottoposto a sequestro.

Le accuse e la detenzione

Al termine delle procedure di rito l’uomo è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere e arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il cittadino straniero è stato condotto presso il Carcere di Capanne di Perugia.

IPA