Si accampava in una zona boschiva di Perugia per spacciare, 25enne fermato grazie ai droni con sensori termici
Arrestato un 25enne straniero in un accampamento boschivo tra Capocavallo e Podere Saradino per spaccio di droga. Sequestrati droga e contanti.
Un cittadino straniero è stato fermato a Perugia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio durante un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia Locale. L’uomo è stato individuato in un accampamento boschivo tra Capocavallo e la strada Podere Saradino, grazie all’utilizzo di un drone dotato di funzione termica.
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, in collaborazione con la Polizia Locale di Corciano, hanno portato a termine un’attività investigativa mirata.
L’operazione si è svolta nella zona boschiva compresa tra Capocavallo e la strada Podere Saradino, dove era stato segnalato un possibile accampamento utilizzato per attività illecite.
L’individuazione dell’accampamento e l’intervento
Le forze dell’ordine hanno utilizzato un drone dotato di tecnologia termica per sorvolare l’area sospetta nelle prime ore del mattino.
Grazie a questa strumentazione è stata individuata una tenda nascosta tra la vegetazione, all’interno della quale è stata rilevata la presenza di una persona. Gli agenti hanno quindi raggiunto il luogo e identificato un uomo, risultato essere un cittadino straniero di 25 anni.
Il materiale rinvenuto e la perquisizione
Durante il controllo l’uomo è stato trovato in possesso di un’accetta, una roncola, una falce, un coltello a punta e altri oggetti considerati atti ad offendere.
All’interno di uno zaino nascosto sotto una sedia sono stati rinvenuti anche questi strumenti. Sottoposto a perquisizione personale, il 25enne aveva con sé 420 euro in contanti, somma che non ha saputo giustificare e che si ritiene possa essere il provento dell’attività di spaccio.
Il sequestro della droga e degli oggetti
Nel corso della perquisizione, nello zainetto a tracolla dell’uomo sono stati trovati un bilancino elettronico di precisione e 36 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso lordo di 72,85 grammi.
Sono stati inoltre rinvenuti 3 involucri di metanfetamine (2,34 grammi), 2 frammenti di hashish (55,76 grammi) e una somma aggiuntiva di 515 euro in contanti. Sotto la tenda sono stati recuperati anche materiali per il confezionamento delle dosi, 3 telefoni cellulari e 5 sim, tutto sottoposto a sequestro.
Le accuse e la detenzione
Al termine delle procedure di rito l’uomo è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere e arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Su disposizione del Pubblico Ministero, il cittadino straniero è stato condotto presso il Carcere di Capanne di Perugia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.