Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Acquedolci la sera del 10 febbraio. Un ventinovenne del posto è stato fermato e sottoposto a perquisizione, durante la quale sono state rinvenute dosi di hashish, cocaina e marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e alcune centinaia di euro, ritenute provento dell’attività illecita. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei servizi antidroga predisposti dalla Questura di Messina per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di ritrovo giovanile.

Operazione antidroga vicino Messina

L’arresto è avvenuto nel contesto di specifici servizi di controllo del territorio mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando hanno intensificato la loro presenza nei pressi dei locali pubblici frequentati da giovani, seguendo le direttive della Questura di Messina.

La sera del 10 febbraio, durante uno di questi servizi, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un giovane che si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di un locale pubblico di Acquedolci. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito. La perquisizione dell’autovettura del ventinovenne ha permesso di rinvenire diverse dosi di hashish, confermando i sospetti degli operatori.

La perquisizione domiciliare e il sequestro

Non soddisfatti del solo controllo sul posto, gli agenti hanno esteso la perquisizione all’abitazione del giovane. All’interno della casa, nascosti in vari punti, sono stati trovati ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti: un panetto di hashish del peso di circa 26 grammi, una decina di dosi di cocaina già pronte per la vendita e della marijuana.

Oltre alle droghe, sono stati sequestrati anche materiali utilizzati per il confezionamento degli involucri e alcune centinaia di euro, ritenute dagli investigatori il probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine delle operazioni il ventinovenne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

La misura cautelare è stata successivamente confermata anche dopo la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria competente.

