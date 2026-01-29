Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 9.000 euro sequestrati: questo il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri a Parma, dove un 31enne straniero è stato individuato come presunto responsabile di spaccio di cocaina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un controllo nell’Oltretorrente, durante il quale sono stati scoperti anche 600 euro in contanti e due dosi di cocaina. L’indagine ha permesso di ricostruire un giro d’affari consolidato, con sequestri di denaro ritenuto provento dell’attività illecita.

L’operazione a Parma

L’operazione si è svolta durante un servizio di prevenzione nell’area dell’Oltretorrente a Parma. Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia ha notato due uomini in atteggiamento sospetto all’incrocio tra via Bixio e borgo Santa Caterina.

L’attenzione dei militari è stata attirata da un rapido scambio tra i due, che si sono separati non appena si sono accorti della presenza dell’auto di servizio.

Il controllo e la scoperta della cocaina

I Carabinieri hanno deciso di intervenire fermando il presunto acquirente, un giovane residente in città che si stava avvicinando alla pattuglia con fare nervoso.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di due involucri sferici contenenti cocaina, per un totale di 2 grammi, nascosti nelle tasche della giacca del giovane. Nel frattempo, l’altro uomo, che aveva cercato rifugio in un bar della zona, è stato raggiunto e identificato.

L’identificazione del pusher e il sequestro del denaro

Il presunto pusher è stato riconosciuto come un 31enne straniero, residente fuori provincia e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e all’immigrazione. Durante la perquisizione personale i militari hanno trovato addosso all’uomo oltre 600 euro in contanti.

Le indagini hanno poi permesso di ricostruire che i due si incontravano regolarmente e che il giovane acquirente si rivolgeva al 31enne da tempo per acquistare cocaina.

Le indagini e la scoperta nell’appartamento

Gli approfondimenti investigativi hanno rivelato che il presunto spacciatore aveva cercato di depistare i Carabinieri fornendo una residenza diversa da quella reale.

Tuttavia i militari sono riusciti a individuare un appartamento nella zona di via Venezia a Parma dove, a seguito di perquisizione, sono stati trovati quasi 9.000 euro in contanti.

La somma è stata sequestrata, ritenuta provento dell’attività di spaccio anche in considerazione della condizione di disoccupazione dell’uomo.

Al termine degli accertamenti i Carabinieri hanno proceduto al sequestro della cocaina e del denaro, arrestando il 31enne con gravi indizi a suo carico.

