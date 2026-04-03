Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato su autoveicolo, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nella notte a Modena. Un cittadino italiano di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e tratto in arresto dopo essere stato sorpreso in atteggiamento sospetto nella zona Crocetta. L’uomo è stato trovato in possesso di refurtiva e con una ferita alla mano, mentre il veicolo danneggiato presentava evidenti segni di effrazione.

Furto aggravato a Modena

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 2.40 di questa notte quando una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nei consueti controlli del territorio nella zona Crocetta, ha notato un uomo con un comportamento sospetto nei pressi dell’incrocio tra via Nonantolana e via Mar Tirreno.

Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo, durante il quale hanno subito notato che il soggetto presentava una ferita sanguinante alla mano sinistra.

La scoperta della refurtiva e i dettagli dell’intervento

Poco distante dal luogo del fermo i poliziotti hanno individuato un’autovettura parcheggiata con il finestrino posteriore infranto e tracce di sangue sulla carrozzeria.

Sul sedile del conducente è stato rinvenuto un cacciavite, presumibilmente utilizzato per commettere il reato. Nel corso della perquisizione il 35enne è stato trovato in possesso di due paia di occhiali da sole per un valore complessivo di circa 300 euro, risultati appartenere al proprietario dell’auto danneggiata.

Convalida dell’arresto e provvedimenti giudiziari

La mattina seguente l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

La posizione amministrativa dell’indagato è ora al vaglio della Divisione Anticrimine, che valuterà l’adozione di ulteriori misure di prevenzione.

Le indagini e la prevenzione dei reati predatori

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori che la Polizia di Stato svolge regolarmente sul territorio, con particolare attenzione alle zone più sensibili della città.

L’arresto del 35enne rappresenta un ulteriore risultato nella lotta ai furti su autoveicoli, fenomeno che negli ultimi tempi ha destato preoccupazione tra i residenti.

L’arresto avvenuto a Modena conferma l’impegno costante delle forze di Polizia nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare i reati contro il patrimonio. La vicenda si è conclusa con la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulla posizione dell’indagato.

IPA