Un cittadino filippino di 49 anni è stato arrestato a Brescia per una lunga serie di reati commessi nel tempo. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un ordine di carcerazione, è stato individuato e fermato dagli agenti della Polizia di Stato durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria. L’arresto è stato eseguito in seguito a un provvedimento della Procura della Repubblica di Brescia, che ha disposto la reclusione per un totale di 2 anni a causa del cumulo delle pene. Al termine della detenzione, per lui scatterà l’espulsione dall’Italia, come disposto dal Questore.

Arrestato un cittadino filippino a Brescia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di una serie di attività di prevenzione e controllo del territorio. Gli agenti hanno individuato il cittadino filippino, di 49 anni, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi del Piazzale della Stazione Ferroviaria di Brescia. L’uomo risultava irregolare sul territorio nazionale e aveva numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui reati contro la persona, spaccio di stupefacenti, atti vandalici ed evasione. Era già stato condannato più volte per questi reati.

Durante il controllo gli agenti hanno chiesto all’uomo di esibire i documenti di identità, ma questi ha dichiarato di esserne sprovvisto. È stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura di Brescia per ulteriori accertamenti. Attraverso il controllo documentale e la consultazione della banca dati del Ministero dell’Interno è emersa la presenza di diversi “alias” a suo carico, segno di una consolidata capacità a delinquere. Inoltre è stato confermato che l’uomo era ricercato da tempo dalle forze di polizia in quanto destinatario di un ordine di carcerazione.

Il provvedimento della Procura e la detenzione

L’arresto è stato eseguito in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia. Il provvedimento è scaturito da un cumulo di pene che ha portato a una condanna complessiva di 2 anni circa di reclusione, conseguenza dei numerosi reati commessi dal cittadino filippino.

Dopo le procedure di identificazione il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia per l’espiazione della pena.

Espulsione dal territorio nazionale

Considerata la pericolosità sociale dell’uomo e i suoi precedenti il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. La misura di espulsione dall’Italia diventerà operativa al termine della detenzione, una volta scontata la pena prevista dall’ordine di carcerazione.

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza delle attività di ricerca e arresto dei latitanti, evidenziando come queste operazioni garantiscano l’esecuzione delle sentenze emesse dall’autorità giudiziaria e contribuiscano a impedire che soggetti socialmente pericolosi continuino a commettere reati sul territorio. Sartori ha inoltre ribadito che le attività investigative e operative finalizzate a questo scopo rappresentano una delle priorità della Polizia di Stato e delle forze dell’ordine in generale.

