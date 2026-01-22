Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con un ingente sequestro di sostanze stupefacenti: è il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Monza nel pomeriggio del 20 gennaio. Un cittadino marocchino di 40 anni è stato sorpreso in flagranza di detenzione a fini di spaccio di droga nell’ambito di un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio in città.

Spaccio, un arresto a Monza

L’arresto è avvenuto grazie a un servizio di osservazione e appostamento predisposto dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza.

Gli agenti hanno monitorato la zona del canale Villoresi, tra via Ghilini e via Lippi, area già nota per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività di controllo gli operatori hanno notato un uomo nordafricano, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti arresti e denunce legate allo spaccio. L’uomo, giunto in bicicletta, si è diretto verso una zona boschiva dove si è fermato a rovistare tra le sterpaglie con fare circospetto. Dopo pochi minuti è uscito dall’area e si è allontanato in sella al mezzo.

Il tentativo di fuga e la perquisizione

Insospettiti dal comportamento gli agenti hanno deciso di intervenire, fermando il sospetto a breve distanza. L’uomo ha tentato la fuga e ha opposto una forte resistenza, ma è stato prontamente bloccato e messo in sicurezza.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire 12 grammi di cocaina e 1980 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Il ritrovamento della droga nascosta

Il controllo è stato poi esteso al punto esatto in cui il sospetto era stato visto rovistare. Qui gli agenti hanno trovato 2 tubetti porta compresse contenenti in totale 76 involucri termosaldati di cocaina per un peso complessivo di circa 45 grammi.

Nelle vicinanze, nascosti tra la vegetazione, sono stati rinvenuti anche 2 pezzi di hashish per un totale di 27 grammi, oltre a un bilancino di precisione, strumento tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La perquisizione domiciliare e il sequestro

Le indagini sono proseguite con una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo a Monza. All’interno del vano di un letto contenitore sono stati trovati e sequestrati altri 8 grammi di hashish.

In totale l’operazione ha portato al sequestro di 57 grammi di cocaina e 35 grammi di hashish.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Il cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali e di polizia per analoghi reati, è stato condotto in Questura per le procedure di identificazione e fotosegnalamento.

Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza l’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.