Si aggirava con un coltello per il centro di Ancona, nascondeva oggetti rubati: denunciato 25enne

Un uomo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella giornata di ieri ad Ancona. Il soggetto, un venticinquenne italiano, è stato fermato e trovato in possesso di un coltello e di oggetti sospettati di provenienza illecita nell’ambito di controlli mirati disposti per la sicurezza urbana.

Un arresto ad Ancona: un uomo si aggirava con una stampella

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri poco prima delle ore 9:00, quando due equipaggi delle Volanti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti nella zona Archi di Ancona.

Gli agenti hanno notato un giovane che si aggirava con fare nervoso lungo il marciapiede, brandendo una stampella.

Perquisizione personale e rinvenimento di oggetti sospetti

Il comportamento sospetto del ragazzo e le circostanze hanno spinto i poliziotti a procedere con una perquisizione personale.

L’operazione ha dato esito positivo: nella tasca laterale dello zaino del giovane è stato trovato un coltello con lama in acciaio lunga circa 11 cm. All’interno dello stesso zaino sono stati rinvenuti anche un paio di occhiali da vista da donna e un profumo da 50 ml ancora sigillato dal valore di circa 150 euro. Gli oggetti sono stati ritenuti di probabile provenienza illecita, rubati da qualche esercizio commerciale.

Identificazione e denuncia presso gli uffici di Polizia

Per procedere all’identificazione completa il venticinquenne è stato accompagnato presso gli uffici di via Gervasoni.

Qui è stato formalmente denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione, in relazione agli oggetti trovati in suo possesso che sono risultati non essere di sua proprietà.

Contesto dei controlli e sicurezza urbana

L’attività di prevenzione rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio, coordinata dal Questore Capocasa in collaborazione con il Prefetto Valiante.

I servizi sono stati organizzati con particolare attenzione ai quartieri del Piano San Lazzaro e degli Archi, più volte interessati dai pattugliamenti, per garantire una vigilanza efficace degli spazi urbani e tutelare la sicurezza dei cittadini di Ancona e dei residenti nelle aree teato dell’evento riportato.

