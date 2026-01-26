Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino peruviano di 25 anni è stato oggetto di un decreto di espulsione dopo essere stato trovato in possesso di un taglierino nei pressi di una scuola di Prato. Successivamente l’uomo è stato allontanato dal territorio nazionale per irregolarità sul permesso di soggiorno. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati nelle aree frequentate da studenti, come indicato dal comunicato della Questura.

L’intervento a Prato

L’intervento si è svolto il 21 gennaio scorso in via di Reggiana, a Prato, nei pressi di un polo scolastico che ospita diversi istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

L’area è stata oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine a seguito di recenti episodi di illegalità che hanno coinvolto giovani e generato preoccupazione tra studenti e residenti, soprattutto durante le ore di maggiore afflusso.

L’intervento della Polizia e l’identificazione dei soggetti

Durante uno dei controlli gli agenti hanno notato un gruppo di giovani apparentemente coinvolti in un diverbio.

Dopo un primo accertamento è emerso che nessuno di loro era studente o frequentatore dell’istituto. Questo ha spinto i poliziotti ad approfondire le verifiche sull’identità e la posizione dei presenti.

Il rinvenimento dell’arma impropria

Tra i soggetti sottoposti a controllo, due sono risultati cittadini sudamericani di 25 e 19 anni. Il venticinquenne, di nazionalità peruviana, è stato trovato in possesso di un taglierino considerato oggetto atto ad offendere.

L’uomo non ha saputo fornire una giustificazione valida per il porto dello strumento, che è stato immediatamente sequestrato dagli agenti.

Accertamenti e provvedimento di espulsione

Il cittadino peruviano è stato accompagnato in ufficio per ulteriori accertamenti. Gli approfondimenti hanno permesso di appurare che si trovava in posizione irregolare sul territorio nazionale, in quanto privo di un valido titolo di soggiorno.

Alla luce di questi riscontri il soggetto è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Il 23 gennaio, dopo aver completato gli adempimenti amministrativi previsti, è stato emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera.

L’allontanamento è stato eseguito secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente, portando così a termine l’operazione di sicurezza nei pressi delle scuole di Prato.

