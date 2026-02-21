Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo e numerosi sequestri: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di giovedì 19 febbraio 2026 a Padova. Un cittadino tunisino di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato individuato e bloccato dopo aver tentato, insieme ad altri due connazionali, un’aggressione nel parcheggio di un supermercato. L’uomo è stato trovato in possesso di armi e droga, mentre è stata avviata la procedura per il rigetto della sua richiesta di protezione internazionale.

Un arresto a Padova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti dalle pattuglie della Questura di Padova.

Nella tarda serata di giovedì 19 febbraio 2026, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti è intervenuta a seguito di una segnalazione giunta al 113.

Intorno alle 22.45 la Sala Operativa ha ricevuto diverse chiamate da cittadini che segnalavano la presenza di due autovetture nel parcheggio di un supermercato nel quartiere Guizza, da cui erano scesi due gruppi di persone che avevano iniziato ad affrontarsi animosamente. Gli agenti, giunti sul posto, hanno avviato le ricerche dei veicoli segnalati. Una delle Volanti è stata indirizzata verso piazzale Cuoco, dove era stata notata un’auto sospetta in fuga ad alta velocità.

Poco dopo,gli agenti hanno intercettato una Opel Corsa grigio scuro in via Guizza. Alla vista della Polizia il conducente ha arrestato bruscamente il veicolo e, insieme a un passeggero, si è dato alla fuga in direzioni opposte, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Un terzo passeggero, invece, è stato bloccato dagli agenti mentre tentava di scappare.

Il materiale sequestrato

Durante il controllo gli agenti hanno notato a terra, vicino al lato passeggero dell’auto, una bombola spray al peperoncino con impugnatura balistica, probabilmente persa da uno dei fuggitivi. All’interno del veicolo la perquisizione ha permesso di rinvenire un’ulteriore bombola spray, nascosta nella pedana del sedile anteriore lato passeggero. Sotto di essa erano occultati un machete con impugnatura in legno e lama di 35 centimetri, e una pistola TASER ad impulsi elettrici, risultata essere una fedele riproduzione dotata di puntatore laser e Arc Voltaico.

Tra la consolle e il sedile anteriore passeggero è stato trovato anche un secondo machete, con manico nero e lama di 45 centimetri, posizionato con l’impugnatura rivolta verso i sedili posteriori nella disponibilità del soggetto fermato. Sulla tasca posteriore del sedile passeggero anteriore è stata rinvenuta una terza bombola spray urticante con impugnatura balistica e, accanto, un martello con parte sferica. Tutto il materiale è stato sequestrato e il veicolo, di proprietà di un cittadino nordafricano residente a Ragusa, è stato rimosso.

L’identificazione e i precedenti

Il soggetto fermato è stato accompagnato in Questura e sottoposto a fotosegnalamento. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come un 25enne cittadino tunisino, richiedente asilo e senza fissa dimora, entrato clandestinamente in Italia prima di agosto 2024, data del suo primo fotosegnalamento a Padova.

L’uomo aveva già precedenti penali e di polizia per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione personale il 25enne è stato trovato in possesso di un involucro di carta contenente una sostanza che, sottoposta a narcotest, è risultata essere hashish per quasi 3 grammi. Inoltre aveva con sé oltre 300 euro in contanti. Il denaro è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato deferito in stato di libertà per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere in concorso con ignoti e per la detenzione di sostanza stupefacente. Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato l’Ufficio Immigrazione per la segnalazione alla Commissione territoriale competente, al fine di ottenere il rigetto dell’istanza di protezione internazionale e il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

IPA