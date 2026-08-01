Si aggrava la crisi a Ceuta, migranti feriti in una rissa notturna. 67 i morti, in 48mila tornano in Marocco

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Sale la tensione a Ceuta, l’enclave spagnola in Africa in cui nei giorni scorsi sono approdati circa 50mila migranti, in arrivo a nuoto dal Marocco. Mentre 48mila persone hanno scelto di tornare volontariamente indietro, tra quelle rimaste si è scatenata una rissa culminata con un ferito. Rivenuti altri cadaveri in mare, il numero dei morti sale a 67.

Salgono a 67 i morti in mare

Stando alle stime rilasciate a ANSA dalla Delegazione del Governo di Ceuta, sono almeno 67 i cadaveri recuperati in mare.

A occuparsi delle operazioni di salvataggio le squadre di sub degli agenti della Guardia Civile e del salvataggio marittimo spagnolo.

ANSA

Se si sommano le 30 vittime delle traversate a nuoto verso Ceuta registrate da gennaio, sono almeno 97 i migranti morti nel 2026 nelle acque dell’enclave.

Si tratta per lo più di uomini di giovane età molti dei quali pare siano stati spinti alla traversata dalle stesse autorità marocchine – si tratta tuttavia di testimonianze social non ancora verificate.

Crisi a Ceuta, risse e feriti tra i migranti

Nell’enclave spagnola è stata una notte di tensione. Al culmine di una lite, un migrante è stato ferito da un connazionale con una coltellata al costato.

La vittima è stata trasportata in ospedale, mentre l’aggressore è riuscito a fuggire ed eludere l’arrivo delle forze di Polizia.

Nel frattempo, diverse decine di uomini hanno tentato di entrare con la forza presso il Centro di permanenza temporanea per immigrati, abbattendo una parte della recinzione.

Gli agenti della Polizia nazionale sono intervenuti istituendo un cordone di sicurezza attorno al centro. Fuori almeno 500 persone sono accampate in attesa di essere accolte.

In 48mila rientrano in Marocco

A cominciare da giovedì 30 luglio, Madrid ha contato in circa 50mila i migranti arrivati a nuoto dal Marocco (per le autorità di Ceuta raggiungono i 60mila).

Appena due giorni dopo, la quasi totalità dei migranti ha scelto di tornare indietro, riattraversando le acque in direzione contraria.

Il ministro dell’interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha affermato che sono stati 48.300 coloro che hanno fatto ritorno “volontariamente”.

E c’è chi vede nell’ondata migratoria uno strumento diplomatico utilizzato dal Marocco per opporsi alla Spagna.

Il presidente Pedro Sanchez smentisce e, da Ceuta, ribadisce che la collaborazione con Rabat è “ripetuta, costante e fluida”.