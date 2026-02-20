Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 21 grammi di cocaina sequestrati: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Latina, dove una donna è stata fermata e trovata in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’intervento è stato condotto nell’ambito di servizi di prevenzione e contrasto al traffico di droga nel capoluogo pontino.

Operazione contro lo spaccio a Latina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un controllo su strada effettuato dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina. La donna, nata nel 1993, è stata fermata mentre si trovava a bordo della propria auto in una via cittadina.

Gli agenti hanno notato subito il suo stato di agitazione e nervosismo, elementi che li hanno spinti a procedere con accertamenti più approfonditi.

La perquisizione e il sequestro della droga

Durante la perquisizione personale e veicolare gli operatori hanno rinvenuto diversi involucri contenenti sostanza stupefacente, risultata positiva ai test preliminari per derivati della cocaina.

Sono stati inoltre trovati altri materiali, tra cui una sostanza verosimilmente utilizzata per il taglio della droga, un telefono cellulare, un bilancino di precisione e utensili con residui di polvere bianca, tutti strumenti ritenuti funzionali all’attività di spaccio.

Le attività di polizia giudiziaria sono proseguite presso l’abitazione della donna. Qui gli investigatori hanno scoperto ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, un secondo bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e appunti manoscritti con indicazioni riconducibili alla presunta attività di spaccio.

Un’altra donna denunciata

Nel corso dell’operazione è stata identificata anche un’altra donna, trovata in possesso di un bilancino. Per lei è scattata la denuncia in stato di libertà per il medesimo reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Complessivamente la Polizia di Stato ha sequestrato oltre 21 grammi di cocaina e una dose di hashish, già pronte per la cessione al dettaglio. L’indagata è stata arrestata e, dopo essere stata sentita dalla Procura della Repubblica di Latina, è stata condotta presso la casa circondariale femminile di Roma. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altri soggetti.

