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Un arresto per atti persecutori, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Viterbo, dove un uomo è stato fermato dopo aver minacciato e perseguitato l’ex compagna. L’episodio si inserisce in un contesto di comportamenti vessatori già oggetto di ammonimento da parte del Questore.

I fatti a Viterbo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo ha arrestato in flagranza un cittadino italiano residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia.

L’uomo è stato fermato con l’accusa di atti persecutori ai sensi dell’articolo 612 bis del Codice penale.

L’intervento della Polizia

L’operazione è scattata a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza da parte di una donna, che segnalava la presenza dell’ex compagno all’interno del condominio.

L’uomo, secondo la ricostruzione degli agenti, si trovava nei pressi della porta di casa della vittima, insistendo per incontrarla nonostante il chiaro rifiuto della donna.

Un contesto di vessazioni e minacce

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno permesso di ricostruire un quadro di comportamenti oppressivi e insistenti, già oggetto in passato di un Ammonimento del Questore.

L’uomo avrebbe messo in atto un complesso sistematico di condotte vessatorie, tra cui ingiurie, minacce e pedinamenti, che hanno generato nella donna un grave e perdurante stato d’ansia, oltre a un fondato timore per la propria incolumità personale. Tali azioni hanno costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato fermato dagli agenti e condotto presso gli Uffici della Questura di Viterbo. Dopo le formalità di rito, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di atti persecutori e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’intervento della Polizia si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati di violenza di genere e tutela delle vittime.

IPA