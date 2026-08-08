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Una denuncia per furto con destrezza, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei giardini pubblici Tommaso Reggio di Ventimiglia (Imperia). Nel pomeriggio di ieri, un cittadino straniero senza fissa dimora è stato individuato e denunciato dopo essersi impossessato di una borsa da donna, approfittando di un momento di distrazione della vittima. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso il recupero della refurtiva e la restituzione alla legittima proprietaria.

L’episodio a Ventimiglia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo le 14 di ieri nei giardini pubblici Tommaso Reggio, situati sul lungo Roja a Ventimiglia.

La segnalazione è arrivata alla sala operativa del Commissariato di PS di Ventimiglia da parte della vittima, che si è accorta del furto solo al momento di lasciare il luogo.

La dinamica del furto con destrezza

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il presunto autore del reato, un cittadino straniero senza fissa dimora, si è avvicinato a una coppia di amici che stavano conversando all’interno del bar dei giardini pubblici Tommaso Reggio.

Sfruttando un attimo di distrazione, l’uomo ha sottratto una borsa da donna che era stata appoggiata su una panchina vicina. La vittima si è accorta della scomparsa solo quando si stava allontanando, e ha immediatamente chiesto aiuto agli agenti della Volante presenti in zona.

L’intervento della Polizia e l’identificazione del sospetto

Gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti rapidamente sul posto. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area, sono riusciti a identificare il presunto autore del furto.

Le riprese hanno mostrato chiaramente il momento in cui l’uomo, senza destare sospetti, si è impossessato della borsa contenente documenti di identità e carte di credito.

Recupero della refurtiva e denuncia

L’indagato è stato rintracciato a breve distanza dai giardini pubblici. Messo di fronte all’evidenza delle immagini, ha condotto gli agenti in un vicolo dove aveva nascosto la borsa rubata.

La refurtiva è stata così recuperata e restituita alla proprietaria, che ha formalizzato la denuncia presso il Commissariato di Imperia e ha ringraziato gli agenti per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

Le conseguenze per il presunto autore

L’uomo, identificato come cittadino straniero senza fissa dimora, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia per furto con destrezza.

Inoltre, è stato posto all’attenzione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia per valutare un eventuale immediato rimpatrio o il trattenimento in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

IPA