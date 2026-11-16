Si avvicina all'ex con una scusa e poi la picchia in strada a Catania, 35enne nei guai

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito l’ex compagna in strada. La vicenda è avvenuta nel primo pomeriggio nel quartiere Librino, a Catania; per il 35enne è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna.

35enne aggredisce l’ex a Catania

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della donna, che ha contattato telefonicamente la Sala Operativa della Questura di Catania. Gli operatori l’hanno rassicurata mentre una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico raggiungeva il luogo della segnalazione.

La lite tra gli ex coniugi è scoppiata in strada per motivi definiti futili. L’uomo, un 35enne catanese, si è avvicinato all’ex compagna con una scusa nei pressi della sua abitazione. Dopo averla rincorsa tentando un approccio, l’ha aggredita prima a parole e poi fisicamente. La donna è riuscita a divincolarsi e ha chiesto aiuto.

La denuncia e il provvedimento

Quando gli agenti sono arrivati, hanno messo in sicurezza la vittima e fermato l’uomo, che era ancora in strada. La donna ha raccontato ai poliziotti quanto accaduto e ha presentato denuncia nei confronti dell’ex compagno.

Al termine degli accertamenti, il 35enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. La misura è stata disposta dal pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Catania: l’uomo dovrà lasciare la casa familiare e non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna.