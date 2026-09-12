Si avvicina alla casa del padre nonostante il divieto di avvicinamento a Frosinone per maltrattamenti, fermato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violazione di misura cautelare, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri in viale Spagna, a Frosinone. Un uomo è stato fermato mentre si trovava nei pressi dell’abitazione del padre, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento. L’intervento è stato eseguito nell’ambito dei controlli sul territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.

L’intervento a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di pattugliamento ordinario.

Gli agenti della Squadra Volanti hanno notato l’uomo aggirarsi in viale Spagna, a Frosinone, zona già monitorata per la presenza della dimora della persona offesa, ovvero il padre del soggetto.

La dinamica dell’arresto

L’uomo è stato individuato dagli agenti mentre si trovava in prossimità dell’abitazione paterna, violando così la misura cautelare che gli imponeva di mantenere una distanza minima di 500 metri dal padre e dalla sua casa.

I controlli immediati hanno confermato che il soggetto era sottoposto a questa restrizione, adottata dopo la cessazione degli arresti domiciliari a cui era stato precedentemente destinato per maltrattamenti in famiglia.

Il quadro delle misure cautelari

La vicenda giudiziaria dell’uomo era iniziata con la misura degli arresti domiciliari, disposta a seguito di continui maltrattamenti nei confronti dei familiari.

Successivamente, il 2 settembre, la misura era stata sostituita con il divieto di avvicinamento al padre, a causa della cessazione degli arresti domiciliari. Nonostante ciò, l’uomo aveva già eluso le prescrizioni, rendendosi irreperibile e non presentandosi presso gli Uffici di Polizia per l’installazione del braccialetto elettronico anti-stalking.

L’intervento della Polizia e le conseguenze

Alla luce dei riscontri raccolti durante il controllo, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo per violazione della misura cautelare.

Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato nuovamente collocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio, con particolare attenzione ai casi di maltrattamenti in famiglia e alle violazioni delle misure di protezione delle vittime.

La posizione dell’indagato

Come precisato dalla Polizia di Stato, è necessario ricordare che l’uomo è, allo stato attuale, solamente indiziato di delitto.

La sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria e solo una sentenza definitiva potrà eventualmente riconoscerlo colpevole del reato contestato, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Il contesto territoriale

L’episodio si è verificato in viale Spagna, una zona residenziale dove la presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di violenza domestica.

L’intervento della Polizia di Stato testimonia l’attenzione costante verso le situazioni di rischio e la tutela delle persone potenzialmente esposte a maltrattamenti o altre forme di reato.

IPA