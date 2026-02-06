Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 46enne rumeno è stato arrestato per violazione del provvedimento di allontanamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a Genova. L’uomo è stato individuato e fermato mercoledì mattina, dopo che il dispositivo elettronico anti-stalking della vittima ha segnalato la sua presenza nelle vicinanze. L’arresto è stato convalidato e all’uomo è stato applicato il divieto di ritorno nel comune di Genova.

L’allarme con il dispositivo anti-stalking

L’episodio si è verificato a Genova nella mattinata di mercoledì. Una cittadina ha contattato il 112 N.U.E. dopo che il suo dispositivo elettronico anti-stalking ha iniziato a suonare.

La donna aveva notato la presenza nei pressi della sua abitazione dell’uomo sottoposto a una misura restrittiva che gli vietava di avvicinarsi a lei.

Paura per una donna a Genova

Secondo quanto riportato l’uomo, dopo aver rivolto parole offensive nei confronti della donna, si è allontanato dalla zona.

La tempestiva segnalazione della vittima ha permesso agli agenti del Commissariato San Fruttuoso di intervenire rapidamente.

Localizzazione e arresto in piazza De Ferrari

Grazie alla localizzazione fornita dal dispositivo elettronico i poliziotti sono riusciti a rintracciare il 46enne in piazza De Ferrari.

L’uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento con controllo elettronico nei confronti della persona offesa e non avrebbe dovuto trovarsi a meno di 500 metri dalla donna.

Convalida dell’arresto e nuove misure restrittive

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato giudicato con rito direttissimo la mattina successiva.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui la misura del divieto di ritorno nel comune di Genova.

Cos’è il braccialetto elettronico

Il braccialetto elettronico è un dispositivo di monitoraggio a distanza utilizzato per verificare il rispetto delle misure cautelari, come gli arresti domiciliari o i divieti di avvicinamento. Il sistema si compone di una cavigliera resistente alla manomissione e di una centralina installata nell’abitazione, collegata alle sale operative delle forze dell’ordine.

In caso di allontanamento non autorizzato, rottura del dispositivo o ingresso in aree vietate, il sistema invia una segnalazione immediata alla polizia. Per la tutela delle vittime di stalking il dispositivo segnala la presenza dell’aggressore nelle vicinanze tramite un ricevitore dedicato, permettendo un intervento tempestivo delle autorità.

