Si avvicina alla Polizia a Sora e dà un nome inventato, ma gli agenti la riconoscono subito: denunciata
Donna di 37 anni denunciata a Sora per falsa attestazione: ha fornito false generalità durante un controllo di polizia.
Una donna 37enne è stata denunciata a Sora, in provincia di Frosinone, per falsa attestazione, dopo aver fornito false informazioni sulla propria identità durante un’indagine per rintracciare un uomo destinatario di un provvedimento restrittivo.
Sora: l’intervento degli agenti e la falsa dichiarazione
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto dal Commissariato di Sora. Gli agenti erano impegnati in un’operazione mirata alla ricerca di un soggetto sottoposto a misura restrittiva della libertà personale.
Durante le attività di indagine, i poliziotti hanno preso contatti con i familiari dell’uomo ricercato. In questa circostanza, una donna si è avvicinata agli operatori, offrendo informazioni sul soggetto in questione. Tuttavia, la stessa ha dichiarato false generalità, insistendo affinché venisse chiamata con un nome inventato.
L’identificazione e la denuncia
Gli agenti, che già conoscevano la donna, si sono subito resi conto che i dati forniti non corrispondevano alla sua reale identità. I successivi accertamenti hanno confermato i sospetti dei poliziotti, permettendo di stabilire con certezza l’identità della trentasettenne. Alla luce delle prove raccolte, la donna è stata denunciata per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.
La donna è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte regolarmente dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza e il rispetto della legge nella città di Sora.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.