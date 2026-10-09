Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna 37enne è stata denunciata a Sora, in provincia di Frosinone, per falsa attestazione, dopo aver fornito false informazioni sulla propria identità durante un’indagine per rintracciare un uomo destinatario di un provvedimento restrittivo.

Sora: l’intervento degli agenti e la falsa dichiarazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto dal Commissariato di Sora. Gli agenti erano impegnati in un’operazione mirata alla ricerca di un soggetto sottoposto a misura restrittiva della libertà personale.

Durante le attività di indagine, i poliziotti hanno preso contatti con i familiari dell’uomo ricercato. In questa circostanza, una donna si è avvicinata agli operatori, offrendo informazioni sul soggetto in questione. Tuttavia, la stessa ha dichiarato false generalità, insistendo affinché venisse chiamata con un nome inventato.

L’identificazione e la denuncia

Gli agenti, che già conoscevano la donna, si sono subito resi conto che i dati forniti non corrispondevano alla sua reale identità. I successivi accertamenti hanno confermato i sospetti dei poliziotti, permettendo di stabilire con certezza l’identità della trentasettenne. Alla luce delle prove raccolte, la donna è stata denunciata per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

La donna è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte regolarmente dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza e il rispetto della legge nella città di Sora.

IPA