Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo si è barricato in casa in provincia di Caserta, a San Nicola la Strada, dopo aver manifestato l’intenzione di togliersi la vita a causa di una situazione delicata familiare con l’ex moglie sull’affidamento della figlia: è stato raggiunto e messo in sicurezza dai soccorritori. L’intervento è scattato in via Leonardo da Vinci dopo una segnalazione di un tentativo di suicidio; l’uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario.

Caserta, tentativo di suicidio a San Nicola la Strada

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di San Nicola la Strada, affiancati dai colleghi della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile. Sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, il personale del 118 e i negoziatori del Comando provinciale dell’Arma, in forza al Reparto Operativo.

In un primo momento l’uomo ha accettato di dialogare con i militari e, in seguito, con gli specialisti della negoziazione. Questi hanno cercato di rassicurarlo e di convincerlo a desistere, per scongiurare gesti che potessero mettere a rischio la sua incolumità. Quando la sua posizione si è irrigidita e non è stato più possibile proseguire il confronto in condizioni di sicurezza, è stato predisposto un intervento risolutivo.

I Carabinieri hanno agito insieme ai Vigili del Fuoco, utilizzando anche l’autoscala messa a disposizione dai pompieri per raggiungere l’abitazione. Una volta entrati, sono riusciti a portare l’uomo in sicurezza. Il personale sanitario lo ha quindi preso in carico per le cure e gli accertamenti necessari.

Le ragioni del gesto

Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe maturato in un contesto di forte conflittualità con l’ex coniuge, legato a questioni sull’affidamento della figlia minorenne. La collaborazione tra i militari presenti sul territorio e i negoziatori specializzati ha permesso di gestire la situazione e di scongiurare conseguenze drammatiche, salvaguardando la vita dell’uomo.