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È stato eseguito un arresto per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale nel quartiere Aurora di Torino: un cittadino indiano di 53 anni è stato fermato dopo aver minacciato gli agenti con un grosso coltello da cucina.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in corso Brescia, nel quartiere Aurora di Torino. La Sala Operativa ha inviato una Volante dell’UPGSP dopo aver ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di un uomo armato di coltello all’interno di un appartamento adibito a B&B.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatto con la persona che aveva richiesto l’intervento e con un altro inquilino dello stabile. Entrambi hanno indicato la presenza dell’uomo al primo piano. La donna, visibilmente agitata, ha riferito di essere stata minacciata e di aver visto il soggetto impugnare un coltello.

Il confronto con l’uomo armato

Gli operatori sono saliti al piano indicato e, nei pressi dell’accesso al ballatoio, hanno effettivamente individuato il soggetto armato. L’uomo stringeva tra le mani un coltello da cucina di grandi dimensioni, lungo circa 33 centimetri, con una lama di circa 20 centimetri. Di fronte alla situazione di pericolo, gli agenti hanno più volte ordinato all’uomo di deporre l’arma, ma senza ottenere collaborazione.

Per dissuadere l’uomo dal compiere gesti pericolosi, è stato necessario ricorrere al Teser in dotazione, attivando i fasci laser diretti verso il suo corpo. Questa azione ha indotto il soggetto ad allontanarsi e a rifugiarsi all’interno del B&B, passando da una porta-finestra.

L’arresto e le conseguenze

Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno raggiunto la cucina, dove hanno trovato il coltello che l’uomo aveva impugnato poco prima, lasciato sul tavolo. Il cittadino indiano è stato rintracciato nel soggiorno e, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 53enne è stato condotto presso le camere di sicurezza di San Paolo.

IPA