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Eseguito un arresto per minacce e resistenza a pubblico ufficiale presso la struttura Caritas di Crema: un cittadino egiziano di 20 anni è stato fermato dopo aver minacciato gli agenti con un coltello e aver richiesto 7.000 euro barricandosi in una stanza. L’uomo è stato immobilizzato senza che nessuno riportasse ferite, grazie all’azione degli agenti, che hanno ricevuto il plauso del Questore di Cremona per la gestione della situazione.

I fatti: la richiesta di denaro e le minacce

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso la sede della Caritas di Crema. Gli agenti delle Volanti del Commissariato locale sono intervenuti dopo la segnalazione del responsabile della struttura, che aveva richiesto aiuto a causa del comportamento minaccioso di un ospite.

Secondo quanto riferito, il cittadino egiziano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti per rissa, si è barricato all’interno di una stanza della Caritas. Armato di coltello, ha minacciato di fare del male alle persone presenti se non gli fossero stati consegnati 7.000 euro. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha urlato anche dalla finestra, aumentando la tensione tra gli ospiti e il personale della struttura.

L’intervento della Polizia e la mediazione

Gli agenti di Polizia, giunti rapidamente sul posto, hanno avviato una delicata attività di mediazione durata circa un’ora. Grazie al loro intervento, sono riusciti a convincere l’uomo ad aprire la porta della stanza, riducendo progressivamente il livello di tensione. Tuttavia, al momento dell’apertura, il giovane ha tentato di colpire i poliziotti con il coltello. Solo grazie a manovre rapide e precise, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo senza che nessuno rimanesse ferito.

Durante l’operazione, sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 e un equipaggio della Polizia Locale. Il cittadino egiziano di 20 anni è stato accompagnato in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure per calmare il suo stato di agitazione. Successivamente, è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, oltre che per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è stato emesso un Foglio di Via da Crema della durata di 3 anni.

L’uomo, titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, è ora oggetto di approfondimenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona. Le autorità stanno valutando la sua posizione sul territorio nazionale alla luce dei fatti accaduti e dei suoi precedenti.

Il plauso del Questore agli agenti

Il Questore di Cremona ha espresso il proprio apprezzamento agli agenti del Commissariato di Crema per la professionalità e la moderazione dimostrate nella gestione di una situazione tanto critica quanto potenzialmente pericolosa. Per il loro operato, gli agenti riceveranno un riconoscimento ufficiale.

IPA