Si butta dal balcone a Milano e travolge una passante che muore sul colpo: denunciato per omicidio colposo

Tragedia a Milano: un uomo di 70 anni si è buttato dal quarto piano, dove si trova il suo appartamento, per togliersi la vita. Precipitando al suolo, però, ha travolto una donna anziana di 83 anni che in quel momento stava passando. La donna è morta sul colpo. L’uomo è sopravvissuto ed è stato denunciato per omicidio colposo.

Si butta dal balcone e travolge una donna

I fatti risalgono alle ore 20:30 di domenica 14 settembre. Un uomo di 70 anni, nel gesto disperato di togliersi la vita, si è lanciato dal quarto piano di un palazzo di via Fratelli di Dio, in zona Baggio.

Al termine della caduta, però, ha colpito in pieno una donna anziana di 83 anni che – scrive Repubblica – in quel momento stava passeggiando nel cortile condominiale.

Un uomo di 70 anni si è buttato dal quarto piano di una palazzina di Milano per togliersi la vita, ma precipitando ha travolto un'anziana di 83 anni. La donna è morta sul colpo

La donna era una sua vicina di casa e sarebbe morta sul colpo. Come riporta Milano Today l’intervento dei sanitari del 118 è stato inutile: per l’anziana non c’era più niente da fare.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni si presentavano come gravi, ma non sarebbe stato in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri di Milano

Secondo una prima ricostruzione sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano e i militari della stazione di San Cristoforo.

L’uomo presenta fratture varie agli arti inferiori. Repubblica scrive che il 70enne è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo.

Il tentato suicidio a Como

Nei giorni scorsi a Como, il 9 settembre, un uomo di 50 anni minacciava di togliersi la vita gettandosi dal viadotto Sarti. In quel momento un agente scelto delle volanti stava transitando a bordo della sua auto insieme alla famiglia. Il poliziotto aveva notato l’uomo in una posizione sospetta accanto alla ringhiera del viadotto. Quell’area, infatti, è preclusa ai pedoni.

Il poliziotto è sceso dall’auto e ha instaurato un dialogo con l’uomo, ma la situazione ha rischiato di precipitare quando sul posto è arrivata un’ambulanza. L’agente, approfittando di un momento di distrazione, ha afferrato la gamba del 50enne e lo ha trascinato a terra, salvandolo.