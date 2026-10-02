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È stato eseguito un arresto per furto aggravato dalla Polizia di Stato presso la stazione FCE di Nesima, a Catania. Un uomo di 59 anni originario di Misterbianco è stato sorpreso mentre asportava cavi di rame dalla struttura ferroviaria dismessa. L’azione è stata interrotta grazie a una segnalazione d’emergenza e all’intervento tempestivo degli agenti, che hanno bloccato il sospettato in flagranza di reato.

Il fermo in flagranza e la refurtiva recuperata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso la stazione FCE di Nesima, ormai fuori servizio. Gli agenti della squadra volanti sono stati allertati tramite una chiamata alla linea di emergenza che segnalava un furto in corso. La comunicazione forniva anche una descrizione dettagliata dell’uomo che si stava introducendo nell’area ferroviaria dismessa.

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno individuato e fermato il sospettato, un 59enne residente a Misterbianco. L’uomo si trovava all’interno di un pozzetto situato tra i binari, intento a srotolare cavi di rame. Utilizzando strumenti idonei allo scasso, era già riuscito ad asportare oltre 33 chilogrammi di cavi di rame, pronti per essere trafugati.

L’arresto e le conseguenze legali

Dopo aver bloccato il responsabile, gli agenti hanno proceduto con le formalità di rito. Un rappresentante dell’azienda proprietaria della stazione ha formalizzato la denuncia, permettendo così di procedere all’arresto dell’uomo. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 59enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Il contesto: furti di rame nelle strutture dismesse

Il fenomeno dei furti di rame rappresenta un problema ricorrente nelle aree ferroviarie abbandonate o non più operative. La stazione FCE di Nesima, ormai dismessa, era diventata un potenziale bersaglio per chi cerca di appropriarsi illegalmente di materiali preziosi come il rame. In questo caso, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare ulteriori danni e di recuperare la refurtiva.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare i reati contro il patrimonio, soprattutto in aree sensibili come le infrastrutture ferroviarie dismesse. L’operazione condotta a Catania si inserisce in un più ampio quadro di controlli e prevenzione dei furti di materiali metallici.

IPA