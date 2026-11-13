Si calano con le corde da Palazzo Nuovo a Torino per un murales ma cadono: volo di 10 metri, uno intubato
Due writers sono caduti da Palazzo Nuovo mentre tentavano di realizzare un murales. Denunciati dai Carabinieri anche per invasione e interruzione di servizio.
Volevano dipingere un murales e si sono calati appesi alle corde da Palazzo Nuovo, la sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino. Ma le corde hanno ceduto e due writers sono precipitati per almeno 10 metri: uno è intubato, l’altro ha diverse fratture. Tutti e tre i protagonisti del blitz notturno, compreso il complice rimasto a terra, sono stati denunciati.
I writers appesi alle corde a Palazzo Nuovo
Come riporta il comunicato dei carabinieri, tutto è successo intorno alle 4 di notte del 13 novembre 2026. I due, armati di bombolette spray, si sono calati dall’edificio sul lato di corso San Maurizio, aiutati da un terzo uomo che li seguiva da terra. Per cause ancora da accertare, le corde a cui erano imbragati non hanno retto e i due sono finiti a terra: secondo Quotidiano Piemontese, uno sul marciapiede, l’altro su un tetto sottostante.
La caduta da 10 metri a Torino
Soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco, entrambi sono stati portati in codice rosso in ospedale. Il più grave, racconta l’ANSA, è ricoverato al San Giovanni Bosco: è intubato e deve essere operato per interventi ortopedici e di neurochirurgia. L’altro è al Cto, dove è stato operato per una frattura del femore e ha anche alcune costole rotte, con una prognosi di 60 giorni.
Dopo la caduta i carabinieri del Nucleo informativo e del Radiomobile hanno denunciato alla Procura di Torino i tre uomini, di 35, 36 e 42 anni. Le accuse sono deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di edifici e interruzione di pubblico servizio. Dai primi elementi, scrive Quotidiano Piemontese, la caduta sembra del tutto accidentale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.