Si calano con le corde da Palazzo Nuovo a Torino per un murales ma cadono: volo di 10 metri, uno intubato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Volevano dipingere un murales e si sono calati appesi alle corde da Palazzo Nuovo, la sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino. Ma le corde hanno ceduto e due writers sono precipitati per almeno 10 metri: uno è intubato, l’altro ha diverse fratture. Tutti e tre i protagonisti del blitz notturno, compreso il complice rimasto a terra, sono stati denunciati.

I writers appesi alle corde a Palazzo Nuovo

Come riporta il comunicato dei carabinieri, tutto è successo intorno alle 4 di notte del 13 novembre 2026. I due, armati di bombolette spray, si sono calati dall’edificio sul lato di corso San Maurizio, aiutati da un terzo uomo che li seguiva da terra. Per cause ancora da accertare, le corde a cui erano imbragati non hanno retto e i due sono finiti a terra: secondo Quotidiano Piemontese, uno sul marciapiede, l’altro su un tetto sottostante.

La caduta da 10 metri a Torino

Soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco, entrambi sono stati portati in codice rosso in ospedale. Il più grave, racconta l’ANSA, è ricoverato al San Giovanni Bosco: è intubato e deve essere operato per interventi ortopedici e di neurochirurgia. L’altro è al Cto, dove è stato operato per una frattura del femore e ha anche alcune costole rotte, con una prognosi di 60 giorni.

Dopo la caduta i carabinieri del Nucleo informativo e del Radiomobile hanno denunciato alla Procura di Torino i tre uomini, di 35, 36 e 42 anni. Le accuse sono deturpamento e imbrattamento di cose altrui, invasione di edifici e interruzione di pubblico servizio. Dai primi elementi, scrive Quotidiano Piemontese, la caduta sembra del tutto accidentale.

IPA