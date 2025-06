Si cambia la biancheria intima in centro a Ferrara e resta totalmente nudo, denunciato dopo essersi ricomposto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di diversi interventi e denunce il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Ferrara. Gli agenti sono intervenuti per contrastare comportamenti di rilevanza penale, tra cui guida in stato di ebbrezza e atti contrari alla pubblica decenza.

Guida in stato di ebbrezza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante un posto di controllo in via Wagner, il personale dell’UPGSP ha fermato un’autovettura. Il conducente è stato sorpreso con un elevato tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro amministrativo del veicolo, denunciando l’uomo alla competente autorità giudiziaria.

Atti contrari alla pubblica decenza

Nel pomeriggio di ieri, sempre il personale dell’UPGSP è intervenuto nel centro cittadino in seguito alla segnalazione di una persona che si stava cambiando la biancheria intima in pubblico, rimanendo per un breve periodo completamente nudo. Il soggetto, una volta ricompostosi, è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza e gli è stato notificato un provvedimento amministrativo di allontanamento dai luoghi per 48 ore. Due giorni prima, la stessa persona era stata sanzionata per comportamenti molesti causati dall’eccessiva assunzione di alcol.

Condotte aggressive e furto

A seguito di una denuncia e dell’intervento di una Volante, un uomo è stato deferito in stato di libertà per condotte aggressive e moleste nei confronti della sua ex fidanzata. L’ultimo episodio si è verificato in un parco cittadino, dove, durante un chiarimento sulla loro relazione, l’uomo ha sottratto il telefono cellulare della vittima e l’ha aggredita fisicamente. È stato denunciato per atti persecutori e furto del cellulare.

Invasione di edifici pubblici

La Volante è intervenuta nel cortile di un istituto scolastico in seguito alla segnalazione di un giovane che bivaccava. Sul posto, gli agenti hanno trovato un cittadino straniero privo di documenti, che è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per l’identificazione. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per invasione di edifici pubblici e deturpamento ed imbrattamento.

