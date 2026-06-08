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Eseguito a Bitonto un provvedimento di sospensione della misura alternativa ai servizi sociali, con ripristino della custodia in carcere, nei confronti di un uomo di 45 anni, accusato di danneggiamento seguito da incendio di un portone condominiale. Il fatto è stato contestato in seguito a gravi indizi raccolti dagli investigatori, che hanno portato all’emissione del provvedimento da parte del Magistrato di Sorveglianza di Bari.

Le indagini e il provvedimento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è stato eseguito un provvedimento urgente che ha sospeso la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il Magistrato di Sorveglianza di Bari ha disposto il ritorno in carcere dell’indagato, in seguito agli sviluppi di un’indagine avviata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto.

L’episodio contestato risale al 1 giugno, quando il personale di controllo del territorio ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio che aveva coinvolto il portone d’ingresso di uno stabile condominiale. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme, evitando danni strutturali gravi, anche se la facciata esterna e l’atrio interno dell’edificio hanno subito danni materiali.

Le prove raccolte dagli investigatori

L’attività investigativa si è concentrata sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata. Grazie a una meticolosa analisi dei fotogrammi estratti dalle telecamere, gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’evento: l’autore, con volto parzialmente coperto da cappellino e occhiali da sole, si è avvicinato al portone con una lattina in mano, ha versato un liquido infiammabile e ha appiccato il rogo.

Successivamente, una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato ha portato al rinvenimento e al sequestro degli indumenti che coincidevano con quelli indossati durante l’atto incendiario. Tra questi, sono stati trovati il cappellino e gli occhiali da sole utilizzati per travisare il volto durante il danneggiamento.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti dello stabile e della zona di Bitonto, ma l’intervento rapido delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi.

IPA