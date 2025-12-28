Si cercano persone coinvolte dopo una valanga in Val di Susa, per il momento le ricerche danno esito negativo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una valanga ha colpito la Val di Susa, in località Claviere. I soccorritori sono arrivati a seguito della segnalazione di un maestro di sci che ha riferito che alcune persone potrebbero essere rimaste coinvolte. Per il momento le ricerche hanno dato esito negativo, ma le operazioni sono ancora in corso. Sul luogo interessato sono impegnati gli uomini del soccorso alpino e gli uomini del 118.

Valanga in Val di Susa, cosa sappiamo

Come anticipato, una valanga ha interessato la Val di Susa, in Piemonte, intorno alle 14 di domenica 28 dicembre. La segnalazione è arrivata da un maestro di sci che ha localizzato il fenomeno su un tratto esterno delle piste solitamente frequentate.

Secondo il suo racconto, riportato dal Corriere della Sera, la valanga potrebbe aver coinvolto almeno tre persone.

