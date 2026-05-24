Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, uomo in fin di vita

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un uomo di 36 anni è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale dopo che nella notte si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. L’uomo, che non sarebbe un dipendente della multinazionale, ha riportato gravi ustioni sul 65% del corpo.

Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte

Allarme nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino.

Un uomo di 36 anni residente a Chivasso si è cosparso di benzina e si è dato fuoco nel parcheggio dell’edificio. Lo riporta La Stampa.

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Il gesto ha immediatamente allarmato le persone presenti nella zona, che hanno chiamato i soccorsi.

I soccorsi, 36enne in gravissime condizioni

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Le condizioni di salute dell’uomo sono apparse fin da subito gravissime, tali da richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

Il 36enne è stato trasportato al Cto di Torino, dove è ora ricoverato in fin di vita.

L’uomo avrebbe riportato gravissime ustioni sul 65% del corpo, la prognosi è riservata.

La nota di Amazon

“Siamo vicini alle persone coinvolte in quanto è accaduto. Siamo disponibili a collaborare con le forze dell’ordine, qualora fosse necessario”, ha fatto sapere Amazon in una nota.

Cosa è successo

Da quanto emerso il 36enne non è un dipendente di Amazon né di una ditta esterna che lavora per la multinazionale.

Al momento non è chiaro cosa abbia spinto l’uomo a darsi fuoco. Stando a una prima ricostruzione, alla base del gesto potrebbero esserci problemi sentimentali con una persona che lavora nel centro logistico.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.